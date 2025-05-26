Обмениваете валюту? К вам могут возникнуть вопросы

Услуги обмена наличной валюты достаточно популярны: в 2024 году оборот этого рынка составил 197 млн. евро. Сейчас в Латвии готовятся новые поправки к закону "О противодействию легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации" (NILLTPFN). Среди мер, призванных снизить риски преступных деяний, в документе упоминалось и возможное снижение порога сделок, требующих тщательного изучения клиента, с нынешних 1500 евро до меньшей суммы. Вопрос вызвал острые дискуссии в отрасли. TVNET+ выяснил, что решили в итоге.
Операции с наличными деньгами вызывают пристальное внимание латвийских фискальных органов, ибо доля теневой экономики в нашей стране все еще высока. Как уже сообщал TVNET+, в начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024 - 2027 годы", и энергично создает нормативную базу для его реализации.
Под особым надзором – операции в наличной валюте. Тут речь идет не только об уклонении от уплаты налогов, но и о рисках отмывания денег, возможном нарушении санкций, финансировании терроризма, так что вопрос находится в компетенции весьма серьезных организаций, включая Службу финансовой разведки (FID).