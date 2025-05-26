Обмениваете валюту? К вам могут возникнуть вопросы

Операции с наличными деньгами вызывают пристальное внимание латвийских фискальных органов, ибо доля теневой экономики в нашей стране все еще высока. Как уже сообщал TVNET+, в начале 2024 года правительство приняло "План по ограничению теневой экономики на 2024 - 2027 годы", и энергично создает нормативную базу для его реализации.

Под особым надзором – операции в наличной валюте. Тут речь идет не только об уклонении от уплаты налогов, но и о рисках отмывания денег, возможном нарушении санкций, финансировании терроризма, так что вопрос находится в компетенции весьма серьезных организаций, включая Службу финансовой разведки (FID).