У латвийцев - самые дорогие жилищные кредиты в еврозоне, а прибыль банков только растет

В то время как людям приходится сталкиваться со значительно более высокими платежами по кредитам из-за роста ставки EURIBOR, фиксированные процентные ставки банков не снижаются.

Внушительная прибыль банков за последний год вызывает вопросы не только в Латвии, поскольку очевидно, что, как и в случае с энергетическими компаниями, которые в прошлом году получили рекордную прибыль из-за геополитической ситуации, вопрос заключается в том, какая часть прибыли является результатом собственных действий и решений компаний, а какая - следствием не зависящих от них факторов.

По оценкам, в этом году "сверхприбыль" работающих в еврозоне коммерческих банков может достичь 70 млрд евро. Несколько стран уже предложили ввести налог на сверхприбыль. Венгрия, Испания, Хорватия, Чехия, а вскоре и соседняя Литва введут налог для банков.

Министерство финансов Литвы предложило ввести такой налог, потому что ожидается, что в этом и следующем году прибыль литовских банков вырастет еще больше, чем в прошлом. Планируется, что в течение следующих двух лет будет взиматься налог в размере 60% от той части процентной прибыли банка, которая превышает 50% средней процентной прибыли за четыре года. Литовское правительство надеется за счет этого налога собрать за два года более полумиллиарда евро, большая часть которых пойдет на оборону.