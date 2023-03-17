В Таллиннском зоопарке умер крокодил: причиной могли стать монеты, которые люди бросали в воду

Полосатая гиена Кати умерла 10 марта. "У животного, получавшего поддерживающее лечение в течение последних нескольких месяцев, были обнаружены опухоли в горле и матке. Кати родилась в Таллиннском зоопарке 10 июля 2005 года и прожила здесь 17 лет и восемь месяцев. Этим она установила новый возрастной рекорд для полосатых гиен, обитающих в нашем зоопарке. Сейчас в Таллиннском зоопарке живет только одна полосатая гиена - 13-летний самец Кантер", - сообщили в зоопарке.

В понедельник на этой неделе в результате острого перитонита и воспаления яичников умерла Лонни, самка гребнистого крокодила, жившая в Таллиннском зоопарке с 1972 года. "В ее желудке были обнаружены монеты крон, истертые желудочным соком, которые своими острыми краями могли вызвать воспаление", - добавили в зоопарке.

Пожилой рижский аллигатор, вероятно, также умер из-за монет Бросать монеты в бассейны и вольеры очень опасно для обитающих там животных. На прошлогодней конференции EAZA (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов) был поднят вопрос о растущем количестве металлических предметов (монет, телефонных батареек и т.д.) в желудках рептилий. Пожилой аллигатор, некогда звезда рижского зоопарка, также умер, вероятно, от проблем со здоровьем, вызванных монетами, скопившимися в его желудке за время жизни, пишет Rus.Postimees.