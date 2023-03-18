Цены на топливо в Риге снова растут

В рабочие выходные самый дорогой бензин продавался в Таллинне, затем в Риге, а самым дешевым бензин был в Вильнюсе. При этом самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 3,7% - до 1,674 евро за литр, а цена дизтоплива увеличилась на 2,5% - до 1,644 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 2,5% - до 1,529 евро за литр, а литр дизтоплива стоил 1,559 евро, что на 0,6% меньше, чем неделю назад.

В то же время в Таллинне, где ранее цены на топливо оставались неизменными примерно на протяжении месяца, в пятницу на заправках Circle K цена бензина 95-й марки снизилась на 2,3% - до 1,689 евро за литр, а дизельное топливо подешевело еще более значительно - на 6,5%, до 1,589 евро за литр.

Цена автогаза в Риге выросла на 3,9% - до 0,795 евро за литр, в Таллинне снизилась на 2,7% - до 0,71 евро за литр, а в Вильнюсе не изменилась и в пятницу составляла 0,622 евро за литр.