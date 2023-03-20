Что вижу, то правда? Иллюзия, которая вводит в заблуждение

Два процесса, которые вызывают искажение

Частотная иллюзия - результат двух психологических процессов. Свою роль при этом играет избирательное внимание. Эта способность позволяет нам сосредоточиться на том, что важно для нас прямо сейчас. Это может быть новая машина, новая тема или стихийное бедствие, о котором мы слышали. Для нашего мозга важно в процессе обучения запоминать определенные вещи.

Нам необходимо избирательное внимание, чтобы сосредоточиться на задачах или на том, о чем нам сказали или мы услышали. Это позволяет нам блокировать другие сигналы, такие как пролетающие самолеты, щебетание птиц, запахи или другие отвлекающие факторы. Без способности к выборочному вниманию мы не смогли бы делать многие вещи.

Второй процесс - это так называемая ошибка подтверждения. Мы склонны интерпретировать или выбирать информацию таким образом, который подтверждает наши ранее уже существовавшие установки. Предвзятость подтверждения и иллюзия достоверности тесно связаны друг с другом. Поскольку мы вдруг чаще обращаем внимание на красные автомобили, мы убеждены, что они в моде, и это еще раз подтверждает нашу веру в то, что красных автомобилей становится больше.