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KNAB в 2022 году обязал партии и физических лиц вернуть в бюджет 220 тысяч евро

rus.tvnet.lv/LETA
KNAB в 2022 году обязал партии и физических лиц вернуть в бюджет 220 тысяч евро
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KNAB. Иллюстративное фото.
KNAB. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Palens/LETA

В прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) применило к партиям и физическим лицам штрафы на общую сумму 25 120 евро в связи с административными правонарушениями и обязало их вернуть в государственный бюджет 220 159 евро, говорится в отчете о деятельности бюро.

В 2022 году KNAB возбудил 87 дел об административных правонарушениях в отношении политических партий и других юридических и физических лиц и вынес 99 постановлений о нарушениях закона о финансировании политических организаций (партий) и закона о предвыборной агитации.

По результатам проверок бюро приняло 60 решений о штрафах для партий, юридических и физических лиц на общую сумму 25 120 евро и 25 решений о возврате в государственный бюджет финансовых средств на общую сумму 220 159 евро.

Более подробной информации о причинах штрафов в бюро не сообщили, указав, что она будет предоставлена после обобщения отчетов политических партий за 2021 год, а также деклараций о доходах и расходах на выборах в 2022 году. Решения, принятые в прошлом году, основывались на результатах проверок за 2021 год.

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