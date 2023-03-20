Главное за 20 марта ⟩ Си Цзиньпин в Москве, погиб основатель Cream Soda, RUS TVNET против ботов

Погиб сооснователь группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов (Dima Nova). Его тело опознали.

Ирина родилась в Эстонии, жила здесь до 20 лет. В 1991 году ее мать-украинка решила вернуться в Украину. Ирина хотела остаться в Эстонии, но по настоянию матери поехала с ней.

В одном из районов столицы Грузии была найдена мертвая девочка. Министерство внутренних дел в пятницу объявило, что начало расследование.

Темп наступательных операций российской армии за последние недели на востоке Украины стал медленнее, что может свидетельствовать о том, что весеннее нападение российских войск приближается к завершению, считают аналитики американского Института изучения войны.

Интересное чтиво:

"Когда выяснилось, что я стала негражданкой страны, в которой родилась, мне это казалось очень несправедливым. Я не понимала, почему я - человек, который родился в Латвии, - должна проходить эту процедуру натурализации". Слова главного редактора самого либерального даугавпилсского издания Chayka.lv очень типичны для тех, кого Латвия в свое время отказалась признать гражданами по праву рождения. Непростая история, забота о безопасности молодого государства и политический выбор привели к тому, что даже спустя 30 лет независимости в стране есть люди, которые считают свой правовой статус унизительным. И отчасти передают эту обиду из поколения в поколение.

У профессии веб-дизайнера низкий порог входа, уверена Екатерина Гавриш. Раньше она считала тех, кто умеет создавать что-то на компьютере - "сверхлюдьми", а сейчас сама занимается веб-дизайном и обучает этому других. Чтобы освоить профессию, не нужно быть художником и получать высшее образование, главное - поставить цель и наработать нужные навыки, считает Екатерина.

Имя Киры Ивановой не очень известно молодому поколению болельщиков, а ведь она была первой советской фигуристкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в женском одиночном катании. Но жизнь ее была коротка и несчастна.

В гостях у программы Kad viņi satiekas мультихудожник Кашерс смело пустился в авантюру, назвав двух известных в Латвии людей, которые, по его мнению, одеваются хуже всего.