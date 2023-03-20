Наступила новая неделя, все мы до сих пор ждем настоящей весны, а RUS TVNET рассказывает вам о главных событиях уходящего понедельника.
Главное за 20 марта ⟩ Си Цзиньпин в Москве, погиб основатель Cream Soda, RUS TVNET против ботов
Новости Латвии:
В деле о закупках продовольствия для армии, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), право на защиту имеют два члена комиссии по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны.
Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии в сотрудничестве с правоохранительными учреждениями Украины задержало группу телефонных мошенников, сообщила полиция Латвии.
В годовщину войны России в Украине Telegram-канал портала RUS TVNET атаковали боты. Также на платформе плодятся фейковые аккаунты, выдающие себя за каналы RUS TVNET. Мы решили внести ясность.
SIA Elenger, дочернее предприятие эстонской компании по торговле природным газом и электроэнергией Eesti gaas в Латвии, с 1 мая начнет продажу природного газа населению, сообщили агентству LЕТА в компании.
Латвийский университет планирует значительно сократить количество факультетов, подтвердил LETA ректор Индрикис Муйжниекс.
За рубежом:
Борт с китайской делегацией приземлился в аэропорту Внуково чуть позже полудня 20 марта. На нем же прибыл и глава КНР Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин в оккупированном Мариуполе встречался с жителями нового микрорайона, а на фоне слышались крики: "Это все неправда! Это все напоказ!". Крики также звучат в опубликованном Кремлем официальном видео.
Погиб сооснователь группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов (Dima Nova). Его тело опознали.
Ирина родилась в Эстонии, жила здесь до 20 лет. В 1991 году ее мать-украинка решила вернуться в Украину. Ирина хотела остаться в Эстонии, но по настоянию матери поехала с ней.
В одном из районов столицы Грузии была найдена мертвая девочка. Министерство внутренних дел в пятницу объявило, что начало расследование.
Темп наступательных операций российской армии за последние недели на востоке Украины стал медленнее, что может свидетельствовать о том, что весеннее нападение российских войск приближается к завершению, считают аналитики американского Института изучения войны.
Интересное чтиво:
"Когда выяснилось, что я стала негражданкой страны, в которой родилась, мне это казалось очень несправедливым. Я не понимала, почему я - человек, который родился в Латвии, - должна проходить эту процедуру натурализации". Слова главного редактора самого либерального даугавпилсского издания Chayka.lv очень типичны для тех, кого Латвия в свое время отказалась признать гражданами по праву рождения. Непростая история, забота о безопасности молодого государства и политический выбор привели к тому, что даже спустя 30 лет независимости в стране есть люди, которые считают свой правовой статус унизительным. И отчасти передают эту обиду из поколения в поколение.
У профессии веб-дизайнера низкий порог входа, уверена Екатерина Гавриш. Раньше она считала тех, кто умеет создавать что-то на компьютере - "сверхлюдьми", а сейчас сама занимается веб-дизайном и обучает этому других. Чтобы освоить профессию, не нужно быть художником и получать высшее образование, главное - поставить цель и наработать нужные навыки, считает Екатерина.
Имя Киры Ивановой не очень известно молодому поколению болельщиков, а ведь она была первой советской фигуристкой, которая выиграла медаль Олимпийских игр в женском одиночном катании. Но жизнь ее была коротка и несчастна.
В гостях у программы Kad viņi satiekas мультихудожник Кашерс смело пустился в авантюру, назвав двух известных в Латвии людей, которые, по его мнению, одеваются хуже всего.
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