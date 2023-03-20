SIA Elenger, дочернее предприятие эстонской компании по торговле природным газом и электроэнергией Eesti gaas в Латвии, с 1 мая начнет продажу природного газа населению, сообщили агентству LЕТА в компании.
В Латвии появится новый торговец газом
По словам руководителя Elenger Дависа Скулте, предприятие работает в корпоративном сегменте латвийского рынка уже пять лет, поэтому следующий шаг - предложить природный газ латвийским домохозяйствам - логичен и и соответствует стратегической цели предприятия.
"Мы считаем, что выход на рынок нового игрока обязательно принесет пользу потребителям газа в Латвии, предоставив им возможность выбрать наиболее подходящего поставщика", - сказал Скулте.
Elenger работает в Финляндии, странах Балтии и Польше. В настоящее время группа обслуживает 50 000 клиентов.
Компания Elenger зарегистрирована в 2017 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот компании в 2021 году составил 28,67 млн евро, прибыль - 98 070 евро. Единственным владельцем Elenger является Eesti gaas.
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