В Латвии появится новый торговец газом

По словам руководителя Elenger Дависа Скулте, предприятие работает в корпоративном сегменте латвийского рынка уже пять лет, поэтому следующий шаг - предложить природный газ латвийским домохозяйствам - логичен и и соответствует стратегической цели предприятия.

"Мы считаем, что выход на рынок нового игрока обязательно принесет пользу потребителям газа в Латвии, предоставив им возможность выбрать наиболее подходящего поставщика", - сказал Скулте.

Elenger работает в Финляндии, странах Балтии и Польше. В настоящее время группа обслуживает 50 000 клиентов.

Компания Elenger зарегистрирована в 2017 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Оборот компании в 2021 году составил 28,67 млн евро, прибыль - 98 070 евро. Единственным владельцем Elenger является Eesti gaas.