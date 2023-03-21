Вице-мэр: около трети улиц Риги - в плохом и очень плохом состоянии

Он сообщил, что Рижская дума просканировала столичные улицы при помощи современной техники, и ситуация не радует - около трети улиц находятся в плохом и очень плохом состоянии.

В Риге много улиц, которые не ремонтировались очень долго - более 20 лет, тогда как каждые десять лет старый асфальт необходимо снимать и менять на новый.

"Разработан план, что нужно делать. Ежегодно планируется обновлять около 10% улиц", - сказал вице-мэр.

По словам Кирсиса, ежегодно в обновление улиц придется вкладывать 45 млн евро, тогда как раньше в их ремонт вкладывалось гораздо меньше.

По его прогнозам, необходимый объем финансирования для ремонта улиц будет достигнут в течение следующих пяти лет.

Как сообщалось, в Рижской думе сегодня состоится пресс-конференция о планах ремонта улиц, в которой примут участие Кирсис, председатель комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс и исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс.