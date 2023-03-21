"Несовершенный, но сбалансированный". Левитс провозгласил закон о госбюджете

Он призвал правительство не медлить и выполнить договоренности, достигнутые на переговорах с LIZDA в прошлом году. В то же время президент призывает профсоюз конструктивно отнестись к работе правительства и, если достигнутые договоренности будут выполнены, пересмотреть необходимость проведения забастовки.

Левитс отметил, что организации медиков выражают обоснованную обеспокоенность тем, что непрогнозируемое и недостаточное финансирование и нехватка кадров значительно ухудшают доступность медицинских услуг.

"Я считаю, что здравоохранение - одна из тех сфер, где должна быть полная ясность относительно бюджета в долгосрочной перспективе. Необходимо рассмотреть вопрос о постепенном увеличении финансирования для здравоохранения до определенного процента от валового внутреннего продукта и последующем его увеличении. Определение точного объема финансирования - прямая задача и ответственность правительства. В то же время я считаю, что нужно продолжать профессиональную дискуссию о наилучшей модели финансирования системы здравоохранения", - подчеркнул президент.

Левитс также указал, что правительству следует уже сейчас начать активную работу над бюджетом следующего года, приняв во внимание опыт и уроки разработки бюджета на 2023 год.

Как сообщалось, Сейм утвердил закон о государственном бюджете на этот год и бюджетных рамках на следующие три года 9 марта. Доходы консолидированного государственного бюджета в 2023 году составят 12,7 млрд евро, расходы - 14,7 млрд евро.