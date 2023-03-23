"Возьмите на себя ответственность за свой контент!": Элину Дидрихсоне вновь критикуют

Другие комментаторы были посмеялись над этим видео.

Реагируя на очередную агитацию, Дидрихсоне упомянула в коротком видео, что это было шуткой. Она задается вопросом, действительно ли люди больше не понимают юмора.

На сегодняшний день видео было просмотрено 199 675 раз, и положительно его оценили несколько известных людей, такие как Индра Сальцевича, основательница движения бодипозитива в Латвии, инфлюенсер Катрин Сауиете, стилист Лаура Валюта и др.

Как сообщал портал Apollo, имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.

Также широко обсуждались повадки Элины как водителя, которая ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также уже упомянутые видеоролики с сыном, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Дидрихсоне также получила выговоры за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.

В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером. Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.