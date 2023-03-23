Предпринимательница и скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне опубликовала в своем Instagram видеоклип, в котором четко выражает свою позицию по отношению к людям с формами, за что получила очередную критику и осуждение.
"Возьмите на себя ответственность за свой контент!": Элину Дидрихсоне вновь критикуют
На первом кадре показан фрагмент видео из TikTok, где женщина "закидывает живот" на край стола, а после увиденного Дидрихсоне отмечает, что больше не хочет есть булочки и прочие закуски - чипсы и шоколад, которые стоят там же на столе.
Видео возмутило многих подписчиков: "Вы хоть понимаете, что у вас больше 100 тысяч подписчиков, большинство из которых - несовершеннолетние с незрелой способностью адекватно оценивать все плюсы и минусы? И это при вашем "больном похудении" и взглядах на "худобу", которые унижают их с юного возраста?
Возьмите на себя ответственность за свой контент, которым делитесь".
Элину также обвиняют в "бодишейминге" ("бодишейминг" - действие или бездействие, направленное на то, чтобы подвергнуть кого-либо унижению и критике особенностей его тела). Большое количество комментаторов упоминают этот термин в своей критике Дидрихсоне, что таким образом она якобы оскорбляет большую часть своих покупателей.
Защитники Элины также приняли участие в обсуждении, призвав ее принять меры, если опубликованный ею контент покажется оскорбительным или неуместным. Другая часть высказывает свое мнение о телосложении Элины, заявляя, что оно ничего хорошего не сулит.
Другие комментаторы были посмеялись над этим видео.
Реагируя на очередную агитацию, Дидрихсоне упомянула в коротком видео, что это было шуткой. Она задается вопросом, действительно ли люди больше не понимают юмора.
На сегодняшний день видео было просмотрено 199 675 раз, и положительно его оценили несколько известных людей, такие как Индра Сальцевича, основательница движения бодипозитива в Латвии, инфлюенсер Катрин Сауиете, стилист Лаура Валюта и др.
Как сообщал портал Apollo, имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
Также широко обсуждались повадки Элины как водителя, которая ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также уже упомянутые видеоролики с сыном, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Дидрихсоне также получила выговоры за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером. Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
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