Эксперт: работодатели стесняются требовать знание русского языка в объявлениях о работе

Хотя знание русского языка - одно из самых востребованных на рынке труда в Латвии, полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, внесла свои коррективы. Это не значит, что спрос на знание русского упал, однако под влиянием общественного давления, такое требование также исчезает из вакансий. В большинстве размещенных в Интернете объявлений знание латышского является приоритетным требованием, говорит Силиниекс.

"Приблизительно из 3 тысяч рекламных объявлений, которые доступны на открытых конкурсах в Интернете, около половины - 48% - требуют знания латышского языка и 46% - английского", - отметил он. По его словам,

работодатели "стесняются указывать требование владения русским языком".

Силиниекс также рассказал, что WorkingDay размещала в некоторых объявлениях пункт об обязательном знании русского, но на это стали поступать жалобы в Гострудинспекцию.

"Если работодатель сможет доказать необходимость русского языка на соответствующей должности, то он может потребоваться. Но, чтобы избежать оправданий и объяснений, нам просто пришлось убрать это утверждение из рекламы.

У нас, как у рекрутинговой компании, есть другие методы определения языковых навыков", - сказал он.