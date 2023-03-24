Производители алкоголя скептически относятся к поправкам Минздрава по борьбе с пьянством

По его мнению, нужно решать те проблемы, которые вызывают у людей желание потреблять алкоголь.

"Скорее, нужно мотивировать работающих людей помогать пенсионерам, молодым семьям. Это вопрос гораздо, гораздо шире, который не решится большим заголовком в магазине над входом в отдел напитков", - сказал Гейданс.

В то же время председатель правления Amber Latvijas balzams заявил, что поправки существенно не повлияют на деятельность компании, так как на внутреннем рынке реализуется менее 30% всей продукции. Кроме того, компания и ранее добровольно указывала необходимую информацию о своих продуктах, например, предупреждение о неиспользовании продукта во время беременности или во время вождения. С другой стороны, в рамках участия в общеевропейском добровольном проекте по внедрению цифровой этикетки на этикетках указывается информация о пищевой ценности продукта и перечень ингредиентов.

По словам Гейданса, важно, чтобы запланированные изменения были согласованы с проектами европейского уровня, а не создавали что-то особенное, специальное для Латвии, потому что это означает дополнительные затраты именно для предлагаемой в Латвии продукции.

С другой стороны, совладелец и член правления Valmiermuižas alus Айгар Рунгис заявил, что если потребуется новая маркировка на этикетке, небольшим пивоварням нужен как минимум год на подготовку. В противном случае придется списывать большой объем этикеток, заказанных на год вперед большими партиями.