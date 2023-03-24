Опрошенные агентством LETA производители алкогольных напитков скептически относятся к разработанным Минздравом поправкам по сокращению доступности алкогольной продукции.
Производители алкоголя скептически относятся к поправкам Минздрава по борьбе с пьянством
Мартиньш Барканс, член правления Abavas dārzi и представитель винодельни Abava, сообщил агентству LETA, что предприятие поддерживает просвещение населения и более строгие ограничения на рекламу алкогольных напитков - видимо все это нацелено на то, чтобы люди сами брали на себя ответственность за свой выбор, касающийся здоровья, в том числе употребление алкоголя".
Также винодельня не возражает против размещения дополнительной информации на этикетке напитка, ведь люди, принимая решение о покупке продукта, должны знать, сколько калорий они получат от выпитого.
Председатель правления Amber Latvijas balzams Интар Гейданс также заявил, что приветствует инициативу, направленную на просвещение населения в отношении ответственного потребления алкогольных напитков. Однако, по его словам, важно принимать поправки, которые смогут повлиять на ситуацию, а не просто предлагать изменения ради изменений, не добиваясь реального результата.
"К сожалению, пока не кажется, что поправки окажут существенное влияние, и я также не думаю, что проблема заключается в количестве производимого алкоголя или его наличии на полках магазинов", - сказал Гейданс.
По его мнению, нужно решать те проблемы, которые вызывают у людей желание потреблять алкоголь.
"Скорее, нужно мотивировать работающих людей помогать пенсионерам, молодым семьям. Это вопрос гораздо, гораздо шире, который не решится большим заголовком в магазине над входом в отдел напитков", - сказал Гейданс.
В то же время председатель правления Amber Latvijas balzams заявил, что поправки существенно не повлияют на деятельность компании, так как на внутреннем рынке реализуется менее 30% всей продукции. Кроме того, компания и ранее добровольно указывала необходимую информацию о своих продуктах, например, предупреждение о неиспользовании продукта во время беременности или во время вождения. С другой стороны, в рамках участия в общеевропейском добровольном проекте по внедрению цифровой этикетки на этикетках указывается информация о пищевой ценности продукта и перечень ингредиентов.
По словам Гейданса, важно, чтобы запланированные изменения были согласованы с проектами европейского уровня, а не создавали что-то особенное, специальное для Латвии, потому что это означает дополнительные затраты именно для предлагаемой в Латвии продукции.
С другой стороны, совладелец и член правления Valmiermuižas alus Айгар Рунгис заявил, что если потребуется новая маркировка на этикетке, небольшим пивоварням нужен как минимум год на подготовку. В противном случае придется списывать большой объем этикеток, заказанных на год вперед большими партиями.
К сожалению, система депозита тары в Латвии тоже вводилась поспешно и с опозданием, в результате пришлось списать большие запасы этикеток, что привело к дополнительным расходам, сказал Рунгис.
Представитель Abava отметил, что рекламные ограничения неодинаковы для разных категорий алкоголя.
"Мы поддерживаем ужесточение ограничений на рекламу крепкого алкоголя, который наносит больше вреда поведению и здоровью людей, чем слабоалкогольные напитки", - сказал Барканс.
Предприятие будет следить за тем, чтобы планируемые ограничения не создавали несправедливые и неравные условия для зарубежных интернет-площадок, где не ограничивается реклама алкогольной продукции и акции.
С другой стороны, Рунгис подчеркнул, что потребление пива на душу населения в Латвии значительно отстает от пивных сверхдержав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), таких как Чехия, Германия и Австрия. Кроме того, за последние три года потребление пива в Латвии значительно снизилось.
"Национальный напиток Латвии, пиво, не виноват в том, что Латвия занимает первое место по потреблению алкоголя
- потребление пива в Латвии за последние десять лет сократилось более чем на 20%", - подчеркнул Рунгис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!