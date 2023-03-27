Известно, сколько могут стоить билеты на Праздник песни и танца

Всего программу мероприятий праздника составляют 52 концерта, из которых 21 будет бесплатным, один - частично платным, а еще 30 - платными.

Планируется, что в публичную продажу поступят 68% билетов, по предварительной резервации будет доступно 30% билетов, еще 2% выделено на приглашения почетным гостям и тем, кто поддерживает проведение Праздника песни и танца.

Стоимость билетов будет установлена согласно виду каждого мероприятия или количеству сидячих мест. Планируется, что стоимость билетов меняться не будет, но с учетом того, что планировка рассадки, секторов и зонирования в залах основывается на схеме рассадки зрителей, отдельные сектора и ряды для продажи билетов могут быть закрыты при внесении изменений в план реализации художественно-технической концепции.

Планируется, что стоимость билета на шествие участников праздника может стоить 25 евро.

Дорогие билеты запланированы на концерт вокально-симфонической музыки "Šūpulis" - они могут стоить от 20 до 90 евро.

В свою очередь на вечерний концерт танцевального представления "Mūžīgais dzinējs" билеты могут стоить от 25 до 100 евро. От 15 до 70 евро придется отдать за билет на концерт хора "Tīrums. Dziesmas ceļš". В свою очередь билеты на заключительный концерт "Kopā augšup" будут стоить от 20 до 100 евро.

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца пройдет в Риге с 30 июня по 9 июля.