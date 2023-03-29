Кариньш: нужно прояснить вопрос о финансировании объединенного общественного СМИ

На вопрос, предусмотрено ли в долгосрочном бюджете финансирование объединенного общественного СМИ, премьер ответил отрицательно, добавив, что пока никто не знает, каким должно быть это финансирование.

"Сложность в том, что SEPLP [Совет общественных электронных СМИ] намерен уточнить это после того, как реформа уже будет в процессе, но я думаю, что было бы правильнее [сделать это] с самого начала", - сказал глава правительства.

По мнению Кариньша, самая большая проблема в этой ситуации заключается в том, что обычно бюджет и влияющие на него реформы инициируются исполнительной властью - правительством по предложению министерства, но на этот раз реформа будет предложена независимым учреждением - SEPLP.

На вопрос, когда и как в таком случае сойдутся интересы реформы и тех, кто планирует бюджет, Кариньш ответил, что это должно произойти в процессе переговоров.

"Например, Минфин должен выяснить, какие деньги потребуются и каков предполагаемый источник, потому что выделить больше денег [одному] означает потенциально выделить меньше [другому], а это уже политическое решение, которое правительство и Сейм принимают совместно", - заявил премьер-министр.

Он уверен, что указанные вопросы финансирования должны быть прояснены в ближайшее время.

Лучше сделать это раньше, чем позже, потому что хуже всего будет разработать реформу, а потом столкнуться с невозможностью договориться о выделении финансирования на ее реализацию, резюмировал Кариньш.

Как сообщалось, коалиция согласилась снять срочность с поправок к закону об общественных СМИ, предусматривающих объединение общественных СМИ.