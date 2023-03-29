Мужчина выиграл суд у СГД: службе придется погасить его налоговый долг

Сегодня Департамент по административным делам Верховного суда (ВС) оставил без изменения решение Административного районного суда, которым заявление было удовлетворено, а СГД обязана издать административный акт, которым погасит Спиргису задолженность по подоходному налогу с населения на сумму 10 819 евро.

В кассационном порядке ВС решалось, как исчислить срок исковой давности для исполнения решения о взыскании просроченных налоговых платежей.

Суд признал обоснованным вывод областного суда о том, что в отношении физических лиц решение о взыскании просроченных налоговых платежей теряет силу, если оно не исполнено в течение трех лет со дня его принятия и при наличии у налоговой администрации утвержденного акта о невозможности взыскания. В решении ВС указано, что при исчислении срока исковой давности имеет значение момент вынесения акта о невозможности взыскания.

Формулировка правовой нормы не указывает на то, что при наступлении соответствующего жизненного события течение срока исковой давности каждый раз начиналось бы заново. Таким образом, приостановление срока давности исполнения решения означает, что при завершении ситуации, указанной в правовой норме, течение срока давности продолжается, а общий срок исковой давности включает в себя как время до, так и после события, останавливающего исполнение решения.