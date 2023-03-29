Налоговые поступления за два месяца на 6,5% превысили план

Поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств за первые два месяца этого года составили 19,9 млн евро, что на 0,4 млн евро или 2,1% больше, чем планировалось, и на 0,5 млн евро или 2,6% больше, чем в прошлом году, за первые два месяца.

В первые два месяца этого года поступления налога на легковые транспортные средства предприятий составили 3,6 млн евро, что на 0,5 млн евро или 17,1% больше, чем планировалось, и на 0,2 млн евро или 5,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Поступления от налога на электроэнергию за первые два месяца этого года составили 0,9 млн евро, что на 0,8% меньше запланированного, но на 0,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления от налога на природные ресурсы за первые два месяца текущего года составили 15,7 млн евро, что на один миллион евро или 6,5% больше, чем планировалось, и на 2,5 млн евро или 18,9% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

Налоговые поступления от лотерей и азартных игр за первые два месяца этого года составили 8,2 млн евро, что на 1,1 млн евро или 14,8% больше, чем планировалось, и на 5,4 млн евро или 91,8% больше, чем в первые месяцы прошлого года.

Поступления налога на недвижимость за первые два месяца текущего года составили 49,2 млн евро, что на восемь миллионов евро или 19,4% больше запланированного, а также на 4,8 млн евро или 10,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В целом в 2023 году планируется собрать 13,058 млрд евро налогов.