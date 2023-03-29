За первые два месяца текущего года налоговые поступления составили 2,304 млрд евро, что на 141,5 млн евро или на 6,5% больше запланированного, сообщили агентству LЕТА в Минфине.
Налоговые поступления за два месяца на 6,5% превысили план
При этом налоговые поступления за первые два месяца 2023 года составили 284,3 млн евро или на 14,1% больше, чем за первые два месяца 2022 года.
В государственном совокупном бюджете налоговые поступления за первые два месяца текущего года составили 2,184 млрд евро, превысив план на 149 млн евро или 7,3%. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года налоговые поступления в совокупный бюджет увеличились на 270,9 млн евро или на 14,2%.
В том числе налоговые поступления в государственный бюджет за первые два месяца текущего года составили 1,799 млрд евро, превысив план на 128,4 млн евро или 7,7%, а также были на 241,5 млн евро или 15,5% больше, чем за первые два месяца 2022 года.
Налоговые поступления в бюджет самоуправлений за первые два месяца 2023 года составили 385,1 млн евро, что на 20,7 млн евро или на 5,7% больше запланированного, а также на 29,3 млн евро или на 8,2% больше, чем годом ранее.
С другой стороны, поступления государственной схемы фондированных пенсий за первые два месяца этого года составили 120,2 млн евро, что на 7,4 млн евро или 5,8% меньше плана, но на 13,5 млн евро или 12,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) за первые два месяца текущего года составили 687,9 млн евро, превысив план на 58,1 млн евро или 9,2%. При этом по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года сумма поступлений НДС увеличилась на 141,5 млн евро или 25,9%.
За первые два месяца этого года подоходного налога с предприятий было собрано 81,1 млн евро, что превышает план поступлений на 25 млн евро или 44,6%. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года подоходного налога с предприятий было собрано на 15,7 млн евро или на 23,9% больше.
Поступления подоходного налога с населения за первые два месяца этого года составили 443,5 млн евро, что на 16,5 млн евро или 3,9% больше, чем планировалось, а также на 28,7 млн евро или 6,9% больше, чем годом ранее.
За первые два месяца текущего года было собрано 796,5 млн евро взносов социального страхования, что на 28,1 млн евро или 3,7% больше запланированного, а также на 83,9 млн евро или 11,8% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Поступления таможенных налогов за первые два месяца 2023 года составили 10,6 млн евро, что на 2,9 млн евро или 21,5% меньше запланированного, а также на 5,7 млн евро или 34,9% меньше, чем в прошлом году за первые два месяца.
Поступления акцизного налога за два месяца составили 186,9 млн евро, что на 5,7 млн евро или 3,2% больше, чем планировалось, и на 6,9 млн евро или 3,9% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Поступления от налога на эксплуатацию транспортных средств за первые два месяца этого года составили 19,9 млн евро, что на 0,4 млн евро или 2,1% больше, чем планировалось, и на 0,5 млн евро или 2,6% больше, чем в прошлом году, за первые два месяца.
В первые два месяца этого года поступления налога на легковые транспортные средства предприятий составили 3,6 млн евро, что на 0,5 млн евро или 17,1% больше, чем планировалось, и на 0,2 млн евро или 5,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года.
Поступления от налога на электроэнергию за первые два месяца этого года составили 0,9 млн евро, что на 0,8% меньше запланированного, но на 0,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поступления от налога на природные ресурсы за первые два месяца текущего года составили 15,7 млн евро, что на один миллион евро или 6,5% больше, чем планировалось, и на 2,5 млн евро или 18,9% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Налоговые поступления от лотерей и азартных игр за первые два месяца этого года составили 8,2 млн евро, что на 1,1 млн евро или 14,8% больше, чем планировалось, и на 5,4 млн евро или 91,8% больше, чем в первые месяцы прошлого года.
Поступления налога на недвижимость за первые два месяца текущего года составили 49,2 млн евро, что на восемь миллионов евро или 19,4% больше запланированного, а также на 4,8 млн евро или 10,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
В целом в 2023 году планируется собрать 13,058 млрд евро налогов.
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