Elenger предложит два тарифных плана на природный газ

Elenger в основном ориентируется на жителей, использующих газ для отопления. С 1 мая этим клиентам будут предложены два тарифных плана -

гибкий план с ценой на природный газ 0,067 евро за киловатт-час (евро/кВтч), включая акциз и налог на добавленную стоимость (НДС), а также фиксированный тарифный план с ценой на природный газ 0,077 евро/кВтч с налогами.

До 30 апреля в Латвии действует регулируемый тариф с ценой на природный газ 0,09728 евро/кВтч вместе с государственной поддержкой.

Elenger будет предлагать природный газ и тем домохозяйствам, которые используют его только для приготовления пищи, по тарифу 0,115 евро/кВтч.

По мнению Скулте, открытие рынка природного газа в Латвии очень запоздало, и правительство еще не утвердило соответствующие нормы. Это не изменит планов Elenger по снабжению населения природным газом.

Скулте рассказал, что Elenger поставляет сжиженный природный газ напрямую от производителя - норвежской компании Equinor, к тому же Elenger - единственная компания в странах Балтии, которая имеет доступ к обоим терминалам сжиженного природного газа - Клайпедскому и Инкоо.

В этом году Elenger планирует получить не менее 10 судов со сжиженным природным газом, а в 2024 году еще больше.

Elenger работает в Латвии с 2018 года и до сих пор поставлял газ бизнес-клиентам. Скулте сообщил, что Elenger принадлежит около 15% латвийского рынка бизнес-клиентов.

Уже сообщалось, что полное открытие рынка природного газа состоится 1 мая.

Elenger работает в Финляндии, странах Балтии и Польше. В настоящее время группа имеет в целом 50 000 клиентов.

Оборот компании в 2021 году составил 28,67 млн евро, а прибыль - 98 070 евро. Единственным владельцем Elenger является Eesti gaas.