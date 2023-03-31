Видео ⟩ "Ничего неправильного не делали": Гаусс отвечает на претензии к airBaltic о закупке электромобилей

В конце прошедшей недели в социальных сетях была опубликована запись, где видна офисная стоянка латвийской национальной авиакомпании airBaltic с размещенными там машинами Audi e-tron. Ролик вызвал широкий резонанс. В целом в оперативный лизинг авиакомпания взяла 12 электромобилей. Министр сообщения Янис Витенбергс запросил объяснения у предприятия.

Цена автомобиля одной конкретной модели, указанная на домашней странице распространителя, составляет около 87 000 евро. Именно эта цена автомобилей вызвала вопросы об основании для аренды автомашин.

"Мы не сделали ничего неправильного", - в четверг, 30 марта, в передаче Panorāma телеканала LTV указал Гаусс.

"Стоимость автомобиля, которую предприятие оплатит за три года, составляет немногим более 19 000 евро.

Автомобиль не квалифицируется как машина класса люкс, и это стандартное предложение оперативного автолизинга.

Всю необходимую информацию мы отправили Министерству сообщения, которому эта ситуация уже была известна ранее", - добавил Гаусс.

На предприятии отмечают, что выгодная цена является предложенной заводом акцией, которая включает в себя скидку в примерно 26% от стандартной цены, одновременно предусматривая высокую стоимость выкупа.

Из-за этого предложения ежемесячный платеж за аренду одной электромашины является сравнительно небольшим, а именно 414 евро без НДС.

LTV известно, что в четверг утром прошла встреча Гаусса и Витенбергса, в ходе которой обе стороны обсудили ситуацию.

Видео: Сюжет программы LTV