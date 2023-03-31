Инфографика ⟩ Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП и снизил прогноз инфляции

В свою очередь, среднегодовой прогноз инфляции на 2024 год снижен с 4,4% до 2,7%, а среднегодовой прогноз инфляции на 2025 год - с 3% до 2,6%.

При этом Банк Латвии также снизил прогнозы базовой инфляции, в которую не включены цены на продукты питания и энергоносители.

Прогноз базовой инфляции на 2023 год снижен с 7,8% до 7,7%, на 2024 год - с 6% до 5,8%, на 2025 год - с 5% до 4,8%.

В то же время Банк Латвии повысил прогноз изменения валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с прогнозируемого ранее падения на 0,3% до роста на 0,5%.

Руткасте заявил, что рецессия в латвийской экономике уже позади, но в то же время отметил, что изменения прогнозов ВВП на этот год - в известной мере "косметические".

Банк Латвии также снизил прогноз роста ВВП на 2024 год с ранее прогнозируемых 4,4% до 3,7%, а прогноз экономического роста на 2025 год снижен с 3,5% до 3,3%.