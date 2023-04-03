airBaltic в летний сезон предложит 20 новых направлений

2 апреля авиакомпания открыла летний сезон 2023 года первым рейсом из Риги в Стамбул.

В этом летнем сезоне из Риги запланировано десять новых направлений. С воскресенья предлагается четыре рейса в неделю по маршруту Рига - Стамбул, с 15 апреля - два рейса в неделю по маршруту Рига - Ганновер, с 1 мая три рейса в неделю по маршруту Рига - Бухарест и два рейса в неделю по маршруту Рига - Порту.

Также с 4 мая будут выполнятся два рейса в неделю по маршруту Рига - Бильбао и два рейса в неделю по маршруту Рига - Тиват, а с 16 мая - два рейса в неделю по маршруту Рига - Ереван и два рейса в неделю по маршруту Рига - Белград. Также с 17 мая будут предлагаться два рейса в неделю по маршруту Рига - Баку.