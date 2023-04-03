airBaltic в летний сезон предложит 20 новых направлений

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic этим летом предложит полеты в общей сложности по 20 новым направлениям из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере, сообщили представители airBaltic.
2 апреля авиакомпания открыла летний сезон 2023 года первым рейсом из Риги в Стамбул.
В этом летнем сезоне из Риги запланировано десять новых направлений. С воскресенья предлагается четыре рейса в неделю по маршруту Рига - Стамбул, с 15 апреля - два рейса в неделю по маршруту Рига - Ганновер, с 1 мая три рейса в неделю по маршруту Рига - Бухарест и два рейса в неделю по маршруту Рига - Порту.
Также с 4 мая будут выполнятся два рейса в неделю по маршруту Рига - Бильбао и два рейса в неделю по маршруту Рига - Тиват, а с 16 мая - два рейса в неделю по маршруту Рига - Ереван и два рейса в неделю по маршруту Рига - Белград. Также с 17 мая будут предлагаться два рейса в неделю по маршруту Рига - Баку.
Из Таллинна airBaltic предложит полеты по четырем новым направлениям. С 1 мая будет выполняться два рейса в неделю по маршрутам Таллинн - Сплит и Таллинн - Родос, со 2 мая по маршруту Таллинн - Дубровник, а с 3 мая - по маршруту Таллинн - Ираклион.
Планируется также четыре новых направления из Вильнюса. Со 2 мая будут выполняться два рейса в неделю по маршрутам Вильнюс - Малага и Вильнюс - Пальма-де-Майорка, с 3 мая - Вильнюс - Ницца, а с 4 мая - Вильнюс - Ираклия.
Два новых направления будут из Тампере. Со 2 мая будет выполняться два рейса в неделю по маршруту Тампере - Ницца, а с 4 мая - Тампере - Милан.
Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс заявил, что открытие рейсов по этим 20 новым направлениям летнего сезона предоставит пассажирам еще больше возможностей для беззаботного путешествия.
Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а Aircraft Leasing 1, принадлежащему финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тусену - 2,03%.
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