LOBODA о новом альбоме: "Этот год я будто заново училась жить"

Такие украиноязычные композиции, как "По-Украински", "Градус 100" и "Мамо" стали настоящим украшением пластинки. Так же певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик", которая звучит на каждом концерте ее масштабного благотворительного тура по всему Миру.

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце", - объяснила LOBODA.

Альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.

Светлана Лобода в Вильнюсе Фото: Пресс-фото

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.

Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.

В декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.

Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.

В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".