LOBODA о новом альбоме: "Этот год я будто заново училась жить"

24 марта украинская певица LOBODA (Светлана Лобода), проживающая в Латвии, представила свой новый альбом, навеянный переживаниями и личными эмоциями певицы. Каждая строчка в нем соткана из чувств и жизненных моментов, созвучных тем, в чью жизнь пришло страшное испытание войной…
Все сборы от первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома украинской семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны.
Медсестра национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Украине уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.
В альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев. Как комментирует сама Светлана Лобода - каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.
"Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом MADE in U чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев", - комментирует LOBODA
Такие украиноязычные композиции, как "По-Украински", "Градус 100" и "Мамо" стали настоящим украшением пластинки. Так же певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик", которая звучит на каждом концерте ее масштабного благотворительного тура по всему Миру.
"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце", - объяснила LOBODA.
Альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.
Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, LOBODA презентовала видеоклип на свой громкий сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа и уже получивший статус нового гимна украинской несокрушимости среди поклонников певицы.
Это третья видеоработа Светланы Лободы, которая была создана украинско-латвийской командой. Съемки вновь проходили в Риге.
В декабре 2022 года LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома. Впервые артистка сама выступила режиссером своего клипа. Певица принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры. Видео на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
Ранее артистка представила новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня из нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", также снятый в Риге.
В интервью порталу RUS TVNET Светлана сказала: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
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