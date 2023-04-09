Передача: РФ будет пытаться шантажировать Европу ценами на энергоносители и следующей зимой

Благодаря теплой зиме угроза России заморозить Запад провалилась, но Латвия не вынесла из этого урок. Как говорят некоторые частные энерготорговцы, в отличие от литовцев и эстонцев у Латвии нет единой энергетической стратегии, что тормозит развитие страны и не позволяет нам быть уверенными в том, что газа и электричества хватит на всех.

Если до нашествия путинской армии так называемый европейский "зеленый курс" двигался медленно, то война возобновила его. Специалисты энергорынка не боятся говорить, что сейчас мы являемся свидетелями революции, которую можно сравнить с началом девяностых, когда мы перешли от плановой экономики к капитализму.

Ученые и предприниматели активно разрабатывают новые способы производства и хранения электроэнергии. Большие державы уже борются за новые рыночные ниши. Активно изучаются такие возможности, как хранение электроэнергии путем ее преобразования в водород.