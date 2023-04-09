Передача: РФ будет пытаться шантажировать Европу ценами на энергоносители и следующей зимой

Начало войны в Украине было своего рода проверкой энергонезависимости Европы. Когда страны постепенно поняли, что больше не могут торговать с кремлевским "Газпромом", началась борьба за ресурсы. Запад искал сжиженный газ в Персидском заливе и США. Между тем Латвия была и остается единственной из стран Балтии, которая ни до войны, ни сейчас не позаботилась о собственном терминале сжиженного газа, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Благодаря теплой зиме угроза России заморозить Запад провалилась, но Латвия не вынесла из этого урок. Как говорят некоторые частные энерготорговцы, в отличие от литовцев и эстонцев у Латвии нет единой энергетической стратегии, что тормозит развитие страны и не позволяет нам быть уверенными в том, что газа и электричества хватит на всех.
Если до нашествия путинской армии так называемый европейский "зеленый курс" двигался медленно, то война возобновила его. Специалисты энергорынка не боятся говорить, что сейчас мы являемся свидетелями революции, которую можно сравнить с началом девяностых, когда мы перешли от плановой экономики к капитализму.
Ученые и предприниматели активно разрабатывают новые способы производства и хранения электроэнергии. Большие державы уже борются за новые рыночные ниши. Активно изучаются такие возможности, как хранение электроэнергии путем ее преобразования в водород.
Бюро по защите Сатверсме (SAB), на которое законом возложена обязанность заботиться об угрозах экономическому суверенитету страны, в своем последнем отчете предупреждает: высока вероятность того, что Россия может принять решение о полном прекращении любых поставок энергоресурсов в Европу, чтобы наказать Запад за поддержку Украины.
Такой сценарий наиболее вероятен в ситуации, когда запасы энергоресурсов европейских стран невелики, а местный спрос высок. Тогда, по мнению SAB, энергетический шантаж России в отношении европейских стран потенциально будет иметь наибольший эффект.
В прошлом году, когда политики готовились к выборам, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) запустило программу, которая позволяла получить софинансирование от государства, если жители за свой счет заменили газовые котлы на другой тип отопления или установили солнечные панели.
Это могла позволить себе самая состоятельная часть общества, однако взамен эти решения также требуют увеличения пропускной способности инфраструктуры в распределительных и высоковольтных сетях, за что заплатим мы все.
Остальные, кто останется с газовым отоплением, будут вынуждены платить повышенные распределительные тарифы за содержание газовой инфраструктуры. Как отмечает Эдуард Кушнерс из Банка Латвии, продолжение такой политики ведет к тому, что часть латвийского общества осознанно еще больше загоняется в нищету.
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