Торговым центрам могут запретить работать по воскресеньям

Кроме того, Приедите указала, что в последние годы коррективы внесла пандемия, а также подорожание энергоресурсов, в связи с чем торговые центры уже ввели сокращенный рабочий день. По ее словам, в настоящее время отрасль не планирует возвращаться к прежнему режиму работы.

При этом Приедите отметила, что главными конкурентами торговых центров являются не центры городов, а крупные интернет-магазины.

Стакис, в свою очередь, добавил, что главную угрозу центрам городов представляют не торговые центры, а удаленная работа. "Рижская дума снизила температуру в помещениях по понедельникам и разрешила сотрудникам работать удаленно - и вот, это уже 5500-7000 человек, которые в один прекрасный день просто не едут в центр ", - сказал политик.

Он упомянул, что, по прогнозам экспертов, около половины людей, которые сейчас работают за компьютером, будут работать удаленно.

"Я очень удивлен мнением Министерства экономики", - заявил Шмитс в ходе обсуждения. Он согласился с тем, что план по закрытию торговых центров по воскресеньям требует дополнительной экономической оценки, но ожидает, что противники этой идеи также найдут время для более глубокого анализа контраргументов.

При этом он указал, что отсутствие мелких магазинов у местных производителей является очень большим препятствием для развития отрасли, ведь попасть в крупнейшие торговые сети практически невозможно. По словам Шмитса, открытие небольших магазинов решило бы эту проблему.