Торговым центрам могут запретить работать по воскресеньям

Ограничение рабочего времени торговых центров в выходные дни - это не только экономический вопрос или защита прав мелких торговцев, но и масштабный социальный вопрос, заявил в среду, 12 апреля, в программе Krustpunktā министр земледелия Дидзис Шмитс.
Он указал, что
в Министерстве земледелия продолжается работа над законопроектом о запрете на работу крупных торговых центров по воскресеньям,
и в настоящее время над проектом работает советник министра по юридическим вопросам.
Зачем?
Шмитс подчеркнул, что в целом это не новая инициатива для поддержки мелких торговцев, так как о подобных ограничениях говорилось и раньше. По его словам, правительство скорее поддерживает такой законопроект, и министр выразил надежду, что он будет принят.
Он отметил, что основной целью законопроекта является диверсификация сектора торговли, а также социальный аспект, который касается рабочей нагрузки например, в праздничные дни.
Начальник отдела конкуренции, торговли и прав потребителей департамента внутреннего рынка Министерства экономики Дидзис Бруклитис в ходе обсуждения заявил, что в настоящее время министерство относится к инициативе скептически, так как в ней отсутствует глубокая оценка и анализ того, как такое решение может повлиять на экономику в целом.
"Опыт Европы показывает, что крупные страны, в которых до сих пор были введены подобные ограничения, постепенно отходят от них. ЕС также рекомендовал постепенно отказаться от ограничений на рабочее время", - сказал Бруклитис, добавив, что министерство в настоящее время не может поддержать законопроект.
Среди причин отказа Бруклитис перечислил несколько: поведение и привычки потребителей, рабочую силу, налоговые поступления и тому подобное. Он также отметил, что в Литве, где проводились исследования на тему возможных ограничений времени работы торговых центров, выводы в основном негативные.
Мнение Стакиса
Между тем председатель Рижской думы Мартиньш Стакис считает, что вопрос можно рассматривать как минимум с двух точек зрения. С одной стороны, это благополучие сотрудников и предпринимателей в ситуациях, когда им приходится приспосабливаться к правилам, диктуемым крупными торговыми центрами,
с другой стороны, это еще и попытка вернуть торговцев в центр Риги, где повсеместно встречаются пустые витрины.
"Должен сказать, конечно, что это не панацея", - сказал Стакис. Хотя в целом мэр Риги поддерживает этот план, он не считает, что закрытие торговых центров по воскресеньям обязательно будет способствовать процветанию центра города.
"То, что центры городов пустеют, - это проблема не только Риги, но и всей Европы", - подчеркнул Стакис, добавив, что если не будут приняты решения, существует вероятность, что центры больших городов превратятся в "города-призраки".
Мнение торгового центра
Член правления торгового центра Spice Ивета Приедите в ходе обсуждения не отрицала, что посещаемость торговых центров, в том числе Spice, в выходные дни увеличивается примерно на 30-40% по сравнению с будними днями. В качестве одной из причин она упомянула специфику эпохи, а также то, что в Латвии в течение как минимум восьми месяцев погодные условия не благоприятствуют семейному отдыху на природе.
Кроме того, Приедите указала, что в последние годы коррективы внесла пандемия, а также подорожание энергоресурсов, в связи с чем торговые центры уже ввели сокращенный рабочий день. По ее словам, в настоящее время отрасль не планирует возвращаться к прежнему режиму работы.
При этом Приедите отметила, что главными конкурентами торговых центров являются не центры городов, а крупные интернет-магазины.
Стакис, в свою очередь, добавил, что главную угрозу центрам городов представляют не торговые центры, а удаленная работа. "Рижская дума снизила температуру в помещениях по понедельникам и разрешила сотрудникам работать удаленно - и вот, это уже 5500-7000 человек, которые в один прекрасный день просто не едут в центр ", - сказал политик.
Он упомянул, что, по прогнозам экспертов, около половины людей, которые сейчас работают за компьютером, будут работать удаленно.
"Я очень удивлен мнением Министерства экономики", - заявил Шмитс в ходе обсуждения. Он согласился с тем, что план по закрытию торговых центров по воскресеньям требует дополнительной экономической оценки, но ожидает, что противники этой идеи также найдут время для более глубокого анализа контраргументов.
При этом он указал, что отсутствие мелких магазинов у местных производителей является очень большим препятствием для развития отрасли, ведь попасть в крупнейшие торговые сети практически невозможно. По словам Шмитса, открытие небольших магазинов решило бы эту проблему.
Отвечая на возражения Шмитса, Бруклитис заявил, что Минэкономики никогда не выступало против поощрения малых и средних предприятий, попыток вернуть людей в центры городов или тому подобного. Однако он считает, что необходимо оценить все альтернативные варианты, прежде чем приступать к запретам.
В качестве возможного решения Бруклитис видит регулярные рынки домашних производителей, а также повышение привлекательности городской среды. По его словам, построение местного сектора производителей продуктов питания за счет какого-то другого сектора неприемлемо и не позволит достичь поставленных целей.
"На мой взгляд, этот неолиберальный подход, согласно которому рынок все решает сам и выбор за клиентом, за 30 лет себя не оправдал", - отметил Стакис. Он также подчеркнул, что доказано: при каждом кризисе сильные компании становятся еще сильнее, а более слабые просто не выдерживают и сдаются.
"Это и является причиной пустых витрин, и если город или правительство решат, что все должно урегулироваться само собой, это плохо кончится", - сказал мэр Риги.
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