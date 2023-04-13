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Фото ⟩ Кариньшу и журналистам показали стройплощадку Rail Baltica в Риге

rus.tvnet.lv/LETA
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Кришьянис Кариньш посетил строительную площадку международной станции Rail Baltica в Риге
Кришьянис Кариньш посетил строительную площадку международной станции Rail Baltica в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во второй половине дня в четверг, 13 апреля, премьер-министр Кришьянис Кариньш посетил строительную площадку международной станции Rail Baltica в Риге, где провел встречу с руководителями проекта.

В рамках встречи планировалось обсудить вопросы, связанные с реализацией проекта, ближайшие приоритеты, стратегию реализации проекта, наличие финансирования и др.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии c колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.

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