Фото ⟩ Кариньшу и журналистам показали стройплощадку Rail Baltica в Риге

В рамках встречи планировалось обсудить вопросы, связанные с реализацией проекта, ближайшие приоритеты, стратегию реализации проекта, наличие финансирования и др.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии c колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.