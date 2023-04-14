Latvijas gāze продаст Gaso эстонскому предприятию Eesti Gaas

Для завершения сделки еще необходимо согласие правительства на перенятие активов национальной безопасности и разрешение учреждения по конкуренции.

LG получит основное вознаграждение за собственный капитал в размере 120 миллионов евро и проценты за период до завершения сделки. Ожидается, что сделка будет заключена до конца 2023 года при выполнении всех необходимых условий.

Упомянутая сделка является одним из шагов стратегического плана LG - рационализировать свою деятельность и сосредоточиться на основной деятельности, которой является оптовая и розничная торговля газом.

Председатель правления LG Айгарс Калвитис в сообщении бирже указывает, что продажа позволяет сконцентрировать ресурсы на основной деятельности и создать ценность для акционеров предприятия.

Председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмит отметил, что предприятие видит будущее в природном газе и знает, как создавать и развивать эту предпринимательскую деятельность.

"Газ является и остается важным источником энергии в Латвии, и это поощряет нас вкладывать", - подчеркивает Ханшмит.