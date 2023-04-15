В Риге продолжают расти цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, затем в Таллине, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. С другой стороны, самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста бензин 95-й марки подорожал на 6,2% до 1,714 евро за литр, а дизтопливо - на 5,3% до 1,594 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки составила 1,619 евро, что на 3,2% больше, чем в четверг на прошлой неделе, а дизтопливо подешевело на 2% до 1,469 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и на конец этой рабочей недели составили 1,689 евро и 1,569 евро за литр соответственно.

Автогаз в Риге подорожал на 6,7% - до 0,795 евро за литр. С другой стороны, в Вильнюсе и Таллине цены на автогаз оставались стабильными и составили 0,622 евро и 0,7 евро за литр соответственно.