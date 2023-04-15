В каком районе Риги больше всего предложений квартир?

По сравнению с мартом 2022 года предложение квартир в целом было выше - общее количество предложений квартир было на 30% выше, а предложение квартир в крупнейших жилых районах было на 44% выше, чем год назад.

Количество предложений в крупнейших жилых районах Риги в первом квартале было значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году предложение квартир превышает отметку 1 500, говорится в отчете.

Обобщая количество предложений квартир в микрорайонах Риги, Arco Real Estate делает вывод, что наибольшее количество предложений в марте было в Пурвциемсе, а наименьшее – в Болдерае.

В прошлом месяце количество предложений квартир увеличилось практически во всех крупных микрорайонах Риги. Больше всего предложений увеличилось на Тейке - на 25%.

Количество предложений в отдельных микрорайонах имело отрицательную динамику - в марте уменьшилось количество предлагаемых квартир в Ильгуциемсе (на 6%) и Югле (на 7%).

Анализируя количество предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть по количеству жителей, самое большое количество предложение было обнаружено в Агенскалнсе. С другой стороны, в Зиепниеккалнсе количество предложений было пропорционально наименьшим.