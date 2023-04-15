Сколько жители Латвии тратят на отпуск?

Она прогнозировала, что в этом году средние расходы на поездку могут увеличиться.

Кроме того, в компании отмечают, что все больше людей планируют свои поездки заблаговременно и все меньше предпочитают организовывать их в последнюю минуту.

"Мы делаем вывод, что путешествия - это то, чем люди хотят заниматься и не готовы от этого отказываться", - добавила Сайковска.

На вопрос о направлениях она ответила, что самым популярным направлением во всех трех странах Балтии в летний сезон является Турция, в зимний сезон - Египет, где самым популярным курортом является Шарм-эш-Шейх, за которым следует Хургада.

Сравнивая деятельность Join Up в странах Балтии и в других частях мира, Сайковска отметила, что объединяющим элементом стран Балтии является то, что большое количество путешественников выбирают что-то уже знакомое. Если нравится отель, люди готовы ездить туда из года в год, и иногда их сложно убедить попробовать что-то новое, сказала она.

Между тем, например, в Польше, Украине или Молдове путешественники больше заинтересованы в том, чтобы пробовать что-то новое - они выбирают разные отели, направления, ищут новые впечатления, более требовательны.

Руководитель предприятия также отметила, что жители стран Балтии путешествуют чаще, чем жители других стран, а треть путешественников относятся к возрастной группе старше 50 лет. "В других странах, где мы работаем, путешественники - представители молодого поколения", - сказала Сайковска.

Join Up Baltic планирует завершить первый год работы с оборотом в 46,5 млн евро. Всего в прошлом году компания обслужила около 80 000 туристов. Компания начала свою деятельность в Риге в апреле 2022 года.