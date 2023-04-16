Как за несколько тысяч евро превратить самолет в роскошный дом?

Бывший бизнесмен Стивен Нортам, проживающий в Англии, продал свою компанию. Поэтому у него появилось больше свободного времени для своих увлечений. Исследуя интернет-сайт Ebay, он нашел кое-что необычное - переднюю часть самолета Boeing 737 и купил ее за 5645 евро. После трех месяцев и инвестиций в размере 16 941 евро самолет превратился в роскошный дом для отдыха, сообщает издание Insider.
Самолет привлек внимание бывшего предпринимателя, потому что его можно было превратить в новую бизнес-идею.
Стивен заплатил 5 645 евро за Boeing 737-200 1968 года выпуска, который он планировал превратить в роскошный загородный дом и сдавать через сайт Airbnb.
Но купить старый самолет - это одно, а доставить его и превратить в новый дом - совсем другое.
Самолет был куплен у колледжа в Англии, который использовал его как место для обучения летного экипажа. Когда самолет был доставлен Стивену, он был не в лучшем состоянии.
Построенный в 1968 году, самолет первоначально эксплуатировался авиакомпанией United States Airlines.
В последующие десятилетия он использовался французскими, американскими и мавританскими авиакомпаниями, прежде чем был списан в 2006 году.
Он нуждался в серьезной реставрации. Летом началось превращение самолета в дом. Процесс реставрации занял три месяца и был задокументирован съемочной группой британского телевидения.
Стивен говорит, что после 15 лет, которые самолет провел под дождем и солнцем он был довольно грязным и изношенным. Потребовалось много работы, чтобы превратить его в роскошный дом.
На восстановление интерьера и экстерьера самолета ушло три месяца и 16 941 евро. С учетом затрат на покупку и транспортировку самолета общая стоимость проекта составила примерно 22 000 евро.
Одной из оригинальных особенностей самолета является стеклянный пол, выходящий на грузовой отсек. Стивен сказал, что стеклянный пол - одна из вещей, которая вызывает интерес к самолету, потому что это уникальное пространство.
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