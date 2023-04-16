Как за несколько тысяч евро превратить самолет в роскошный дом?

Самолет привлек внимание бывшего предпринимателя, потому что его можно было превратить в новую бизнес-идею.

Стивен заплатил 5 645 евро за Boeing 737-200 1968 года выпуска, который он планировал превратить в роскошный загородный дом и сдавать через сайт Airbnb.

Но купить старый самолет - это одно, а доставить его и превратить в новый дом - совсем другое.

Самолет был куплен у колледжа в Англии, который использовал его как место для обучения летного экипажа. Когда самолет был доставлен Стивену, он был не в лучшем состоянии.

Построенный в 1968 году, самолет первоначально эксплуатировался авиакомпанией United States Airlines.

В последующие десятилетия он использовался французскими, американскими и мавританскими авиакомпаниями, прежде чем был списан в 2006 году.

Он нуждался в серьезной реставрации. Летом началось превращение самолета в дом. Процесс реставрации занял три месяца и был задокументирован съемочной группой британского телевидения.

Стивен говорит, что после 15 лет, которые самолет провел под дождем и солнцем он был довольно грязным и изношенным. Потребовалось много работы, чтобы превратить его в роскошный дом.

На восстановление интерьера и экстерьера самолета ушло три месяца и 16 941 евро. С учетом затрат на покупку и транспортировку самолета общая стоимость проекта составила примерно 22 000 евро.

Одной из оригинальных особенностей самолета является стеклянный пол, выходящий на грузовой отсек. Стивен сказал, что стеклянный пол - одна из вещей, которая вызывает интерес к самолету, потому что это уникальное пространство.