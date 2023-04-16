Латвия стала лучше выявлять попытки уклонения от санкций

В заявлении говорится, что приверженность Латвии усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма улучшила способность страны выявлять и пресекать уклонение от санкций и незаконную финансовую деятельность.

Вчера в Вашингтоне Адейемо встретился с Ашераденсом. Они обсудили тесное сотрудничество по санкциям в ответ на российскую агрессию

и важность противодействия попыткам России уклониться от экономических мер США и Европейского союза.

Официальный представитель США заявил, что потолок цен на российскую нефть достигает двух целей - ограничивает российские доходы и способствует стабильности энергетического рынка.

Как заявил Ашераденс Латвийскому радио, эта оценка США подтверждает необходимость так называемого капитального ремонта финансового сектора.

"Предыдущая проверка Moneyval показала, что из 11 позиций как минимум 10 у нас "красные", поэтому плохой рейтинг. Латвия оценивалась как финансовая юрисдикция с высоким риском", - сказал министр.

Новая оценка Министерства финансов США - это очень высокая оценка того, что было сделано в Латвии для предотвращения процессов отмывания денег, и это высокая оценка финансового сектора в целом, сказал Ашераденс.