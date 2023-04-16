De facto: Latvijas dzelzceļš по-прежнему сидит на игле восточных грузов

Предприятие особо большие надежды возлагает именно на сотрудничество с Казахстаном, удельный вес грузов которого после вторжения России в Украину быстро рос. Временный руководитель LDz Риналдс Плявниекс указывает, что странам Центральной Азии важен доступ к балтийским портам. В то же время нужно считаться с тем, что эти грузы пересекают территорию России: "Конечно, мы не можем повлиять на внешнюю политику, и соответственно не можем сделать прогнозы, какое у этого потока может быть политическое продолжение. Но мы сейчас хотя бы со своей точки зрения не видим угрозы и не видим признаков, что могут быть какие-то изменения", - сказал Плявниекс.

Потеря восточных грузов вынудит сильно увеличить субсидии на железную дорогу

По словам Плявниекса, если грузы с востока остановятся полностью, то из госбюджета на содержание железной дороги потребуется еще на 50-60 миллионов евро больше ежегодно. В свою очередь главные возможности снизить расходы концерн уже исчерпал.

Теперь рассматривается объединение трех дочерних предприятий - Ldz Cargo, Ldz Loģistika и Ldz ritošā sastāva serviss. Это позволило бы сэкономить на зарплатах членов правления, однако не сильно, указывает Плявниекс: "Администрация уже консолидирована. Объем администрации на предприятиях здраво сбалансирован. Административные функции дублируются довольно мало. Поэтому и прибыль от этого будет не такая высокая".