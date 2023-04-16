De facto: Latvijas dzelzceļš по-прежнему сидит на игле восточных грузов

Война в Украине поставила в сложную ситуацию предприятие Latvijas dzelzceļš. Сокращение числа грузов вынуждает вкладывать в железную дорогу все больше средств госбюджета. Расходы поддерживаются за счет грузов из России, что в свою очередь создает риски безопасности, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Министерство сообщения не планирует предлагать отказаться от грузов, как это сделала Эстония, однако ищет возможности снизить железнодорожные расходы. Идея об изменении структуры Latvijas dzelzceļš уже застряла в правительстве, так как Минфин считает, что план недостаточно амбициозен. Руководство Latvijas dzelzceļš считает, что в целях экономии предприятие можно было бы объединить с национальным промоутером Rail Baltica - Eiropas dzelzceļa līnijas.
Самые большие доходы - от сотрудничества с Россией и Казахстаном
Из-за падения объемов грузов в последние годы концерну LDz уже пришлось уволить 40% сотрудников, в свою очередь государственные субсидии на содержание железной дороги растут и теперь обходятся примерно в 70 миллионов евро в год. В сумму включена как ежегодная подпрограмма госбюджета за пассажирские перевозки и содержание инфраструктуры, так и выделяемый правительством платеж финансового равновесия. Прогнозы предприятия свидетельствуют, что в этом году объем грузов снизится до исторически самого низкого уровня - 16 миллионов тонн. В первом квартале этого года объем переваленных грузов составлял 3,95 миллиона тонн.
И после вторжения России в Украину львиная часть объема грузов идет с востока, особенно из России. Как свидетельствует неаудированный годовой отчет концерна за 2022 год, 52% перевезенных грузов было из России, 23% - из Казахстана и 9% - из Беларуси.
Предприятие особо большие надежды возлагает именно на сотрудничество с Казахстаном, удельный вес грузов которого после вторжения России в Украину быстро рос. Временный руководитель LDz Риналдс Плявниекс указывает, что странам Центральной Азии важен доступ к балтийским портам. В то же время нужно считаться с тем, что эти грузы пересекают территорию России: "Конечно, мы не можем повлиять на внешнюю политику, и соответственно не можем сделать прогнозы, какое у этого потока может быть политическое продолжение. Но мы сейчас хотя бы со своей точки зрения не видим угрозы и не видим признаков, что могут быть какие-то изменения", - сказал Плявниекс.
Потеря восточных грузов вынудит сильно увеличить субсидии на железную дорогу
По словам Плявниекса, если грузы с востока остановятся полностью, то из госбюджета на содержание железной дороги потребуется еще на 50-60 миллионов евро больше ежегодно. В свою очередь главные возможности снизить расходы концерн уже исчерпал.
Теперь рассматривается объединение трех дочерних предприятий - Ldz Cargo, Ldz Loģistika и Ldz ritošā sastāva serviss. Это позволило бы сэкономить на зарплатах членов правления, однако не сильно, указывает Плявниекс: "Администрация уже консолидирована. Объем администрации на предприятиях здраво сбалансирован. Административные функции дублируются довольно мало. Поэтому и прибыль от этого будет не такая высокая".
На последнем в прошлом году заседании правительства Кабинет министров выделил Latvijas dzelzceļš 30 миллионов евро для покрытия потерь и долгов по социальным взносам, однако в то же время дал Министерству сообщения задачу разработать сообщение со сценариями по снижению расходов. У сообщения - статус ограниченной доступности. На стол правительства оно так и не легло, так как есть возражения у Минфина.
Министерство финансов просит снижать расходы быстрее
Министр финансов Арвил Ашераденс указывает, что уже имеющиеся субсидии обходятся государству очень дороги. Предложенные в сообщении решения недостаточны.
В свою очередь министр сообщения Янис Витенбергс согласен с руководством LDz и отмечает, что оптимизация уже проведена. Он рассказал, что по сравнению с 2019-м годом расходы снижены на 40 миллионов евро, в свою очередь оставшиеся мероприятия по экономии, в том числе объединение дочерних предприятий, в будущем году позволит снизить расходы всего на 1-2 миллиона евро.
И.о. председателя правления LDz Риналд Плявниекс считает, что в целях экономии к концерну можно было бы присоединить компанию Eiropas dzelzceļa līnijas. Министр сообщения Витенбергс это предложение поддерживать не спешит, однако указывает, что рад желанию LDz вступить в проект, так как до этого интерес предприятия к Rail Baltica был маленьким.
От российских грузов отказываться нельзя
В поисках новых возможностей заработка дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš Ldz Cargo в этом году начало активно перевозить грузы из эстонских портов в Россию. Однако Плявниекс рассказал, что объемы небольшие, кроме того, не используется латвийская инфраструктура, что означает меньшие доходы, чем от транзитных грузов на территории Латвии. Эстония российские и белорусские грузы своему государственному предприятию Operail перевозить запретила. Решение об этом эстонцы приняли в декабре, когда объем грузов значительно сократился. Теперь Operail постепенно продает свои активы.
Однако что касается возможностей отказаться от российских грузов и в Латвии, где объем гораздо выше, Витенбергс указывает - в таком случае грузы переймут другие перевозчики: "Если говорим о примере Эстонии, то у них теперь частные перевозчики, которые везут эти грузы. И в Латвии есть другие игроки, есть такие и в Литве. Если бы было какое-то локальное решение запретить это делать Ldz Cargo, не исключено, что это не будут делать другие коммерсанты, работающие в Балтии".
По словам Витенбергса, отказ от российских грузов будет гораздо сложнее, чем отказ от российского газа, так как вся железнодорожная инфраструктура строилась именно с целью работать с Россией. Ситуацию может изменить только проект Rail Baltica.
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