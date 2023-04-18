Советы по получению кредита

Перед тем как занимать деньги, необходимо ознакомиться с типами кредитов, которые отличаются по величине процента и страхового взноса. Будет ли одобрена выдача денежных средств зависит от статуса заемщика и его платежеспособности. Наиболее выгодные условия организации предлагают для предпринимателей.
Предложение для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
Банки Латвии выдают следующие виды кредитов:
Потребительские кредиты подразумевают выдачу денежных средств на покупку товаров для личного пользования.
Кредит под залог недвижимости — это тип займа, при котором в случае невозврата денежных средств, банк получает в собственность недвижимое имущество заемщика.
Рефинансирование — это способ взять новый кредит на более выгодных условиях для перекрытия старого.
Автолизинг и кредит под залог автомобиля — выдача денежных средств на приобретение транспорта или под обеспечение имеющимся.
Бизнес-кредиты — банковский заем для начинания и развития предпринимательской деятельности.
Факторинг — банковская услуга для компаний, позволяющая своевременно получать плату за товары и услуги.
Основными операциями любого банка является предоставление кредитов. Перед тем как выдать денежные средства, организация должна быть уверена в добросовестности заемщика и в его способности вернуть долг.
Если есть уверенность возврата заемных средств в будущем, то необходимо ознакомиться с условиями кредита.
Finlat.lv – онлайн-платформа для сравнения кредитных предложений от имеющихся финансовых организаций. Сервис дает возможность пользователям бесплатно ознакомиться с условиями кредитов, выбрать подходящий для себя вариант.
Менеджеры сервиса оказывают содействие при получении кредита под залог недвижимости, сопровождают клиента на всех этапах: от обращения в организацию до получения денежных средств. Изучить предложения банков можно совершенно бесплатно. Мы не требуем комиссий или платных подписок.
Сервис существует для ознакомительных целей без навязывания подачи заявки на кредит. Платформа позволяет в течение нескольких минут найти подходящие под платежеспособность заемщика предложения. Все данные конфиденциальны и не передаются третьим лицам.
После поиска лучших условий можно ознакомиться с необходимым пакетом документов для получения денежных средств.
Перед тем, как подать заявку на кредит советуем изучить рекомендации основателя платформы Finlat.lv Олега Мещанинова:
- Определитесь с суммой кредита и сроками его возврата. Если есть возможность вернуть заемные средства максимально быстро, воспользуйтесь ей.
- Большинство кредитных организаций предусматривают штрафы при просрочках по платежам. Ознакомьтесь с ними, если не уверены, что сможете совершать выплаты своевременно.
- Рассмотрите альтернативные варианты: кредитные карты, займы у друзей и знакомых. Возможно условия окажутся лучше предложенных финансовыми организациями.
- Не бойтесь обращаться в службу поддержки сервиса. Квалифицированные специалисты помогут разобраться с кредитными условиями.
- Не берите кредит, если не уверены в его возврате. При заполнении заявки указывайте ту сумму для получения, которые ваши финансовые возможности позволят вернуть в будущем.
- Изучите дополнительные расходы. Процентная ставка не единственная переплата, которую может понести заемщик. Сопутствующими тратами могут быть первоначальные комиссии за выдачу кредита, страховые взносы. Изучите условия, прежде чем оформлять запрос.
- Выбирайте тип кредита правильно. Так для развития бизнеса у многих банков предусмотрены специальные предложения.
Взятие кредита всегда несет риски, которые можно избежать, следуя рекомендациям.