Видео ⟩ Ремесленники неприятно удивлены дорогой арендой на ярмарке Праздника песни

В Верманском саду за палатку 3×3 метра надо платить 121 евро в день, и, поскольку ярмарка длится восемь дней, вместе этот составит 968 евро. Если рядом с палаткой есть еще такая же большая площадь для размещения продукции, это будет стоить уже 181 евро в день - 1448 за весь период.

Ремесленники с письмом обратились во все ответственные учреждения, в том числе к мэру Риги, плату за участие называя несоразмерной.

Упреки за выживание за счет ремесленников в Национальном культурном центре отвергают, но с тем, что арендная плата действительно большая, согласны и сами.

На вопрос, реально ли пересмотреть сумму, исполнительный директор Праздника песни и танца Дайна Маркова отвечает следующим образом: "Сейчас я не могу сказать, что это возможно".

Видео: сюжет TV3 Ziņas