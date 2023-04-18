Крупнейший банк Кипра рассылает российским клиентам "письма счастья"

Bank of Cyprus начал рассылать своим клиентам из России уведомления о закрытии счетов. Некоторые российские издания уже назвали их "письмами счастья".

Зарубежные СМИ сообщают, что такие уведомления получают те, кто является налоговыми резидентами России, те, кто получает доход от бизнеса в России, подпадающего под санкции, а также те, кто получил вид на жительство типа F или "золотой паспорт" на Кипре, при покупке недвижимости.

В то же время российское издание BMF сообщает, что Bank of Cyprus рассылает уведомления о прекращении обслуживания тех россиян, которые находятся на Кипре по туристической визе.

На процедуру закрытия счета отведено два месяца.

Представители российского финансового сектора признают, что противоположных тенденций в ближайшее время не предвидится, поскольку страны Запада настаивают на устранении возможностей обхода санкций, введенных против России.

Несколько дней назад Великобритания ввела санкции в отношении двух граждан Кипра, которые помогали российским олигархам - Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову - скрывать свои активы.

Следует отметить, что до начала войны Кипр считался крупнейшим офшором российского капитала, где хранились средства российского происхождения в размере около 212 млрд долларов США.

Издание Moscow Times также сообщает, что, по данным Центробанка России, на конец 2022 года российские резиденты держали средства на банковских счетах за рубежом в размере 94,3 млрд долларов США. Кроме того, в связи с войной, мобилизацией и волной эмиграции из России, за последний год были вывезены финансовые активы на сумму около 63,6 млрд долларов США.