Один из крупнейших банков Дубая начинает избавляться от российских денег

Крупнейший ближневосточный офшор России - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), куда состоятельные граждане России массово перемещали свои активы, пытаясь скрыться от западных санкций, - перестал быть “тихой гаванью” для российских денег.
Издание Forbes со ссылкой на анонимные источники сообщает, что второй по величине банк ОАЭ - Emirates NBD - начал блокировать инвестиционные счета российских клиентов.
Установленные им ограничения будут распространяться на россиян, не являющихся резидентами Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Их активы, даже если они резиденты ОАЭ, будут переведены на отдельный счет с ограничениями на снятие наличных.
Банкир, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Forbes, что ранее инвесторы массово переводили активы, хранящиеся в европейских депозитариях, в ENBD. В Европе эти активы де-факто заблокированы: запрещено получать дивиденды, а также доходы от их продажи. Единственным способом вернуть себе право распоряжаться активами был перевод портфеля из Европы в дружественную России юрисдикцию. Многие граждане России выбрали ОАЭ.
Отмечается, что количество российских компаний в этой стране за последний год увеличилось почти в 7 раз - сейчас их около 4000, а год назад их было всего 700.
Но сейчас ОАЭ переходит на европейские правила.
"То, о чем сообщил банк, означает, что российские клиенты ENBD больше не будут получать по своим портфелям никаких выплат - ни выручки от продажи, ни дивидендов, ни купонов", - сказал источник Forbes. Он не исключил, что примеру ENBD последуют и другие банки ОАЭ.
Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова пояснила, что фактически это означает, что российские деньги переводятся на отдельный счет, с которого уже невозможно вывести средства.
"Эта мера ENBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российских банков и брокеров, а также Российского национального расчетного депозитария", - сказала эксперт.
Массовый переезд российских богачей со всеми их активами в ОАЭ ранее вызывал гнев США. А также привел к трем визитам официальных лиц США в ОАЭ с целью добиться введения санкций против России.
Forbes сообщает, что последний такой визит состоялся в январе. Официальные лица США предупредили, что готовы ввести санкции против компаний и частных лиц, которые помогают обойти санкции против России.
Через несколько дней после этого визита, российский "Сбербанк" был вынужден закрыть свою "дочку" в ОАЭ, а еще через две недели местный регулятор отозвал банковскую лицензию и у "дочки" "МТС-банка".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!