Один из крупнейших банков Дубая начинает избавляться от российских денег

Издание Forbes со ссылкой на анонимные источники сообщает, что второй по величине банк ОАЭ - Emirates NBD - начал блокировать инвестиционные счета российских клиентов.

Установленные им ограничения будут распространяться на россиян, не являющихся резидентами Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Их активы, даже если они резиденты ОАЭ, будут переведены на отдельный счет с ограничениями на снятие наличных.

Банкир, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Forbes, что ранее инвесторы массово переводили активы, хранящиеся в европейских депозитариях, в ENBD. В Европе эти активы де-факто заблокированы: запрещено получать дивиденды, а также доходы от их продажи. Единственным способом вернуть себе право распоряжаться активами был перевод портфеля из Европы в дружественную России юрисдикцию. Многие граждане России выбрали ОАЭ.

Отмечается, что количество российских компаний в этой стране за последний год увеличилось почти в 7 раз - сейчас их около 4000, а год назад их было всего 700.

Но сейчас ОАЭ переходит на европейские правила.