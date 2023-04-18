Как повышение налогов в Эстонии отразится на Латвии?

Налог на добавленную стоимость является важным источником национального дохода. В прошлом году этот налог принес в государственный бюджет Латвии 3,56 млрд евро, Литвы - 5,74 млрд евро.

Эстонский налоговый эксперт Вернер Силм сообщает, что дефицит бюджета Эстонии составляет около 4%, и новое правительство хочет сократить его в течение следующих двух или трех лет. Один из политиков честно сказал - назовем это военным налогом, ведь бюджет на военные расходы надо увеличить до 3% от ВВП, значит, деньги надо где-то брать.

"С 2025 года необлагаемый минимум для всех физических лиц с подоходным налогом с населения в Эстонии будет составлять 700 евро в месяц, это обойдется примерно в 470 миллионов евро в год, и это нужно финансировать", - говорит эксперт. "Надеюсь, что нет. Министерство финансов вместе с партнерами начало ревизию налоговой системы, в ходе которой будет оценено и такое решение", - так ответил на вопрос, должна ли Латвия последовать за Эстонией и повысить ставку НДС с нынешних 21% до 22%, партнер Sorainen по налоговым и таможенным вопросам Янис Таукачс.

Он обратил внимание на статистику стран ОЭСР, которая показывает, что только около 20% налоговых поступлений государственного бюджета составляет НДС, а в Латвии уже 30%.