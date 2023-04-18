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Maxima запускает новый доступный бренд Well Done

LETA/BNS
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Магазин Maxima
Магазин Maxima Фото: LETA

Maxima запускает в странах Балтии новый доступный бренд Well Done, сообщила пресс-служба торговой сети.

Линейка продуктов под торговой маркой Well Done будет доступна во всех странах Балтии. К концу года ассортимент будет включать в себя около 700 различных товаров хорошего качества и по хорошей цене, составляющих конкуренцию уже известным брендам. Полный ассортимент Well Done является одной из крупнейших линеек собственного бренда в странах Балтии.

К концу 2023 года ассортимент Well Done будет включать в себя около 700 наименований высококачественных продуктов в каждой пищевой категории,

включая молочные продукты, яйца, свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, ингредиенты для свежих салатов и приправы.

Ассортимент Well Done включает в себя продукцию надежных и качественных производителей стран Балтии и ближайших соседей. Сегодня в магазинах Maxima уже доступно около 300 товаров, а новинки будут добавляться до конца года, когда количество разных товаров достигнет почти 700 наименований.

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