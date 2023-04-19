Цена пива в центре Старого Таллинна бьет рекорды, но туристы не жалуются

Турист из Австралии говорит, что в его стране пиво по-прежнему стоит дорого. "В Эстонии цены разумные! Кроме того, здесь, на Ратушной площади, отличный вид и погода, что создает хорошую атмосферу".

Туристы из Норвегии Фото: Kuvatõmmis videost

Эстонцы и мечтать не могли о такой цене

Однако пиво на открытых террасах Ратушной площади стоит намного дороже, чем могут предположить местные жители. "Я думаю, что пол-литра может стоить три-четыре евро", - предполагает Оскар. Но когда молодой человек слышит настоящую цену, он даже не может сразу ничего сказать. Стал бы он сам платить девять евро за кружку пива, которая стоит как золото? "В нужный вечер - точно!" - уверенно отвечает он.

Женщина, работающая рядом с Ратушной площадью, считает, что цена пива где-то в районе 1 евро и 40 центов. Журналисты рассказали ей, сколько на самом деле стоит пиво в самом центре Таллинна. "О, ладно… Я тоже не любитель вина", - говорит она с озадаченным выражением лица.

Валло Лейтам, владелец кафе Kehrwider, говорит, что цены у них разумные и не повышались с 2019 года. "Мы выживаем именно потому, что у нас есть постоянные клиенты, которые приходят в наше кафе круглый год", - говорит Лейтам, добавляя, что в межсезонье посетителей больше местных, но летом бывают и гости из-за рубежа.

Официантка в ресторане Thule Estonia также говорит, что в прошлом году кружка пива, продаваемая в их ресторане, стоила на один-два евро дешевле.