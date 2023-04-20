Казакс: инфляция - это главная экономическая проблема во всем мире

Он указал, что главной экономической проблемой на данный момент является инфляция, и это касается не только еврозоны, но и большей части мира. Кроме того, это особенно вредит менее обеспеченному населению, поэтому проблему нужно решать как можно скорее.

По словам Казакcа, учитывая, что волатильность на финансовых рынках постепенно спадает и не имеет длительного системного воздействия, Совет ЕЦБ может и дальше постепенно повышать ставки, внимательно наблюдая за тем, что происходит в экономике, чтобы инфляция снижалась и возвращалась к уровню 2%, что и является целью ЕЦБ.

В то же время, по прогнозам Банка Латвии, возврата к 2-процентной инфляции следует ожидать во второй половине 2025 года. "Было бы очень хорошо, если бы это произошло раньше", - отметил Казакс.

Также следует учитывать, что быстрое повышение процентных ставок влияет на экономику с опозданием. Стандартный цикл воздействия процентных ставок на экономику составляет два с половиной года.

"Мы очень быстро повышали процентные ставки. Давайте вспомним, что в июле прошлого года они поднимались до нуля с минус 0,5%, а сейчас уже близки к 3%. Не прошло и года. Полноценный эффект от повышения ставок на всю экономику еще не проявился. Поэтому впереди дальнейшее повышение ставок, но со временем оно будет замедляться", - сказал президент Банка Латвии.

"Сейчас мы видим, что экономика по-прежнему стабильна, рецессии в еврозоне в этом году, вероятно, не будет, рынок труда остается сильным, давление на заработную плату по-прежнему очень велико, а в некоторых случаях даже усиливается. Поэтому, мне кажется, дальнейшее повышение ставок необходимо. При этом решения будут приниматься на каждом заседании отдельно, оценивая ситуацию, а не намечая график вперед, потому что неопределенность в настоящее время слишком высока", - сказал Казакс.

Шаг увеличения в какой-то момент уменьшится, например, увеличение может быть не на 50 базисных пунктов, а на 25.