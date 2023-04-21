В окрестностях Болдераи был замечен бурый медведь

Она информирует, что, судя по направлению движения, он пошел дальше в сторону национального парка Кемери. Точный маршрут медведя можно было бы узнать только в том случае, если бы он был оснащен передатчиком GPS, но до сих пор в Латвии такой задачи не ставилось. Эзериня добавляет, что медведи способны перемещаться на очень большие расстояния за короткое время, преодолевая даже такие естественные препятствия, как реки.

В Латвии бурые медведи (Ursus arctos) - особо охраняемые животные. Это самые крупные из латвийских хищников.

Самки медведей могут весить до 150 кг, а самцы - до 300 кг. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет.

Если человек увидит медведя в дикой природе, он не должен приближаться к нему, пытаться поймать, догнать или прикоснуться к животному или его детенышам. Необходимо как можно быстрее покинуть место встречи, но не бежать . Если медведь не заметил присутствия человека и идет в другом направлении, следует вести себя тихо, пока животное не уйдет, чтобы не привлекать к себе его внимание.

Если медведь заметил человека и проявляет интерес, следует отступать, не поворачиваясь к медведю спиной и стараясь при этом не шуметь.