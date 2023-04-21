Инфографика ⟩ В прошлом году дефицит бюджета Латвии составил 4,4% от ВВП

По сравнению с 2021 годом дефицит бюджета сектора государственного управления в прошлом году сократился на 676,7 млн евро.

С другой стороны, консолидированный брутто долг сектора государственного управления в прошлом году составил 15,947 млрд евро или 40,8% ВВП. Консолидированный брутто долг сектора государственного управления в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 1,259 млрд евро или на 8,6%.

Статистическое управление констатирует, что государственная поддержка в условиях антиковидных мер уменьшаются, но добавились меры по компенсации роста цен на энергоресурсы, и в 2022 году расходы сектора государственного управления выросли по сравнению с 2021 годом. Из них 900 млн евро составили расходы на меры поддержки национальной экономики в связи с Covid-19, 500 млн евро - на меры поддержки для компенсации роста цен на энергоресурсы, а поступления увеличились на 14% и достигли 14,5 млрд евро.

Также ЦСУ констатирует, что по сравнению с оперативными данными Государственной казны о денежном потоке, которые показали дефицит консолидированного государственного бюджета в размере 1,5 млрд евро за 2022 год, дефицит бюджета, рассчитанный ЦСУ по методике ЕСС 2010, больше на 270,2 млн евро, или на 0,7 процентных пункта ВВП.

Статистическое управление также констатирует, что на рост государственного долга с 2020 года повлияла реализация мер поддержки по смягчению последствий пандемии "Covid-19", а с декабря 2021 года – меры поддержки по компенсации роста цен на энергоресурсы.

Годом ранее - в 2021 году - государственный бюджет Латвии, рассчитанный по методологии ESA 2010, имел дефицит в размере 2,398 млрд евро или 7,1% ВВП, в 2020 году - 1,321 млрд евро или 4,4% ВВП, а в 2019 году - 178,1 млн евро или 0,6% ВВП.