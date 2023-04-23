Директор Баложской средней школы обратилась в суд против KNAB

Брока с 1 июля 2009 года является директором Баложской средней школы и после смерти мужа унаследовала доли капитала двух предприятий. С 2018 по 2020 год она занимала на этих предприятиях должность члена правления. Участвуя в деятельности упомянутых обществ капитала, Брока получила прибыль в размере 7807 евро.

KNAB в феврале прошлого года принял решение, которым Броке велено возместить причиненный государству ущерб в размере 780 евро, которые получены при нарушении установленных государством ограничений для должностных лиц на совмещение должностей.

3 марта этого года суд первой инстанции отклонил заявление. Суд признал, что KNAB правомочно и обоснованно заключил, что Брока нарушила запрет на совмещение должностей для государственного должностного лица, включенный в закон о конфликте интересов, и что она причинила государству возмещаемые убытки, а также KNAB верно определил размер возмещаемых убытков.

Брока на это решение подала апелляционную жалобу.