Видео ⟩ Авиапассажирка нетипично наказала женщину, которая положила ноги на ее подлокотник

Пользовательница соцсети TikTok опубликовала видео того, как она справилась с ситуацией, когда ей пришлось встретить в самолете человека, который не знает, что значит уважать окружающих.
Долго сидеть в общественном транспорте утомительно, но это не значит, что вы должны располагаться так, как вам комфортно, и игнорировать других людей вокруг.
Женщина разместила в своем профиле в TikTok видео, на котором видно, как она отчитывает невоспитанную пассажирку в самолете, которая положил ноги на ее подлокотник.
Как показывает на видео сама женщина, эта пассажирка не только небрежно закинула ноги на подлокотник, но и пару раз ткнула ее ими.
Героиня истории решила наказать пассажирку необычным способом. Она вытащила из своего напитка небольшой кубик льда и положила его на подлокотник, придвинув поближе к ногам наглой соседки.
Смотрите видео!
@thewandertog Tell me YOUR weirdest flight story 🥲 #feet #americanairlines ♬ Elevator Music - Bohoman
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