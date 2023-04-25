Видео ⟩ Авиапассажирка нетипично наказала женщину, которая положила ноги на ее подлокотник

Долго сидеть в общественном транспорте утомительно, но это не значит, что вы должны располагаться так, как вам комфортно, и игнорировать других людей вокруг.

Женщина разместила в своем профиле в TikTok видео, на котором видно, как она отчитывает невоспитанную пассажирку в самолете, которая положил ноги на ее подлокотник.

Как показывает на видео сама женщина, эта пассажирка не только небрежно закинула ноги на подлокотник, но и пару раз ткнула ее ими.

Героиня истории решила наказать пассажирку необычным способом. Она вытащила из своего напитка небольшой кубик льда и положила его на подлокотник, придвинув поближе к ногам наглой соседки.

Смотрите видео!