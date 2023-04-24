Фото ⟩ Пасека на крыше Елгавской поликлиники примет участие в международном исследовании

"Нам, Елгавской поликлинике, важно как лечить людей, так и обращать внимание общества на вопросы окружающей среды, которые непосредственно влияют на здоровье и самочувствие всех живых организмов. Мы удовлетворены тем, что Латвийское общество пчеловодов выбрало городскую пасеку на крыше Елгавской поликлиники как одно из мест размещения пчел в Латвии, которые примут участие в исследовании европейского масштаба о качестве среды. Говоря о пестицидах, используемых в сельском хозяйстве, мы уже давно знаем их опасность из-за их биологической активности. В свою очередь, другие загрязнители окружающей среды менее заметны для нас. Одним из примеров является загрязнение воздуха, которое существенно возросло вместе с индустриализацией общества и в настоящее время считается крупнейшей угрозой окружающей среде в Европе. К сожалению, в среде обитают также тяжелые металлы, содержащиеся в воздухе твердые частицы и микропластик. Этот проект поможет уточнить качество среды в Елгаве и Европе в целом", - рассказывает Кинтия Барлоти, член правления Елгавской поликлиники.