Фото ⟩ Пасека на крыше Елгавской поликлиники примет участие в международном исследовании

Уже второй год подряд в самом центре Елгавы будет функционировать первая в Латвии (за пределами Риги) городская пасека, которая в этом году выросла до пяти ульев. Елгавская поликлиника продолжает сотрудничество с Латвийским обществом пчеловодов и пчеловодом Наурисом Берзиньшем, чтобы в исследовательских целях получить образцы меда в городской среде, провести их физико-химические анализы и обобщить данные о меде в городской среде.
В этом году пасека поликлиники примет участие в проекте мониторинга среды INSIGNIA-EU в масштабах ЕС, в рамках которого в Риге, Даугавпилсе и Елгаве, а также на семи сельских территориях Латвии, используя пчелиные семьи, установит присутствие в среде пестицидов, микропластика, тяжелых металлов и загрязнителей воздуха.
ИНSIGNIA-EU - международный проект сотрудничества, которым руководят ученые из одиннадцати организаций в десяти странах и цель которого состоит в разработке и исследовании инновационного, неинвазивного, научно доказанного протокола мониторинга среды с использованием семей пчел для определения присутствия пестицидов, микропластика, тяжелых металлов и загрязнителей воздуха в среде.
"Нам, Елгавской поликлинике, важно как лечить людей, так и обращать внимание общества на вопросы окружающей среды, которые непосредственно влияют на здоровье и самочувствие всех живых организмов. Мы удовлетворены тем, что Латвийское общество пчеловодов выбрало городскую пасеку на крыше Елгавской поликлиники как одно из мест размещения пчел в Латвии, которые примут участие в исследовании европейского масштаба о качестве среды. Говоря о пестицидах, используемых в сельском хозяйстве, мы уже давно знаем их опасность из-за их биологической активности. В свою очередь, другие загрязнители окружающей среды менее заметны для нас. Одним из примеров является загрязнение воздуха, которое существенно возросло вместе с индустриализацией общества и в настоящее время считается крупнейшей угрозой окружающей среде в Европе. К сожалению, в среде обитают также тяжелые металлы, содержащиеся в воздухе твердые частицы и микропластик. Этот проект поможет уточнить качество среды в Елгаве и Европе в целом", - рассказывает Кинтия Барлоти, член правления Елгавской поликлиники.
В рамках международного исследования ученые разработали и разместили в ульях абсорбирующие пестициды пластины APIStrip, которые смогут анализировать 273 остатка пестицидов. Чтобы зарегистрировать разнообразие растений, посещенных пчелами, один раз в две недели пчеловоды будут брать образцы пыльцы в каждом улье, включенном в проект в сотрудничестве с научным консорциумом INSIGNIA-EU. В рамках проекта в этом году впервые будет обеспечен стандартизированный мониторинг загрязнителей среды на пасеках во всех 27 странах ЕС.
"Ботаническое происхождение пыльцы" анализируется в Португалии с использованием новейших молекулярных методов. Полученные в дальнейшем данные о происхождении пыльцы и загрязнении, например, остаточных веществах пестицидов, будут использоваться для моделирования загрязнения и его риска в местности, окружавшей пчелиную пасеку", - рассказывает Валтерс Брусбардис, координатор проекта INSIGNIA-EU в Латвии.
Галерея: Пасека на крыше Елгавской поликлиники примет участие в международном исследовании
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