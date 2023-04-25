Глава агентства инвестиций: в Латвии заинтересованы инвесторы с проектами на 1,9 млрд евро

"В списке потенциальных сделок общий объем инвестиций по более чем 40 проектам составляет 1,9 млрд евро", - сказал он.

Рожкалнс отметил, что в целом интерес инвесторов достаточно велик и они заинтересованы работать в Латвии, но есть вещи, которые необходимо улучшить.

Как сообщалось, исследование "Индекс среды иностранных инвестиций", проведенное Советом иностранных инвесторов в Латвии, показало, что инвестиционная среда в Латвии ухудшилась.

Как заявил профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука, по пятибалльной системе общая оценка инвестиционной среды в 2022 году составила 2,3 балла. Годом ранее оценка составляла 2,9, в 2020 году - 2,7, в 2019 году - 2,6 балла.

Как отметил Саука, хуже, чем в 2022 году, рейтинг был только в 2016 году. "По мнению инвесторов, в стране царит умеренный хаос, и непонятно, в какую сторону направляется этот корабль", - сказал он.

В то же время 79% иностранных инвесторов заявили, что продолжат инвестировать в Латвии. 15% не планируют это делать, а 6% еще не решили, так как все будет зависеть от обстоятельств или же в данный момент нет необходимости инвестировать.