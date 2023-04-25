Глава Банка Латвии рассказал о налоге на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль для банков в Латвии можно ввести, если они не будут полноценно включаться в экономику, сказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью агентству LETA.
"Налог на сверхприбыль - не самое лучшее решение. Но, к сожалению, вероятность, что нам придется ввести такой налог, есть, если мы не увидим со стороны банковского сектора более полного участия в экономике Латвии", - сказал Казакс.
Он отметил, что большую и долгосрочную пользу латвийскому обществу принесло бы кредитование, которое помогло бы экономике развиваться гораздо быстрее и устойчивее. От более активного кредитования выиграют все, но если кредитования нет, ставки по вкладам остаются низкими, ставки по кредитам - высокими, а комиссионная плата ограничивает конкуренцию, то налог на сверхприбыль - одно из возможных решений.
Президент Банка Латвии отметил, что банки должны быть прибыльными, потому что если банк не приносит прибыли - его существование находится под угрозой.
"Вопрос только в размере прибыли и вкладе в экономику", - сказал он.
По прогнозам Казакса, период сверхприбылей может длиться год или два. "Если мы введем такой налог как первое решение, то за два года кредитование все равно не вырастет и, скорее всего, ситуация будет еще хуже, потому что новые участники рынка будут смотреть на рынок более осторожно", - сказал он.
Президент Банка Латвии призвал искать лучшее решение, стимулируя банки вносить больший вклад в экономику Латвии, в том числе через кредитование, более доступные услуги, более низкие комиссии, более легкий переход клиентов от банка к банку, что позволит полнее использовать финансовый сектор.
"Латвийская экономика уже не та, что была в 2008 году, многих рисков уже просто не существует. Если мы посмотрим и на пандемию, и на кризис из-за войны в Украине, мы не увидим ни значительного роста безработицы, ни большого увеличения плохих кредитов в банках", - сказал Казакс.
Он отметил, что банковский сектор существенно выиграл от того, что государство помогало клиентам банков - и частным лицам, и предприятиям - различными программами поддержки во время кризисов.
"Банкам нужно ориентироваться на текущие риски, а не на риски, которые были в 2008 или 2018 году. Если этого не происходит, то налог - это альтернатива", - заключил президент Банка Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!