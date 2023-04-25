Глава Банка Латвии рассказал о налоге на сверхприбыль

"Налог на сверхприбыль - не самое лучшее решение. Но, к сожалению, вероятность, что нам придется ввести такой налог, есть, если мы не увидим со стороны банковского сектора более полного участия в экономике Латвии", - сказал Казакс.

Он отметил, что большую и долгосрочную пользу латвийскому обществу принесло бы кредитование, которое помогло бы экономике развиваться гораздо быстрее и устойчивее. От более активного кредитования выиграют все, но если кредитования нет, ставки по вкладам остаются низкими, ставки по кредитам - высокими, а комиссионная плата ограничивает конкуренцию, то налог на сверхприбыль - одно из возможных решений.

Президент Банка Латвии отметил, что банки должны быть прибыльными, потому что если банк не приносит прибыли - его существование находится под угрозой.

"Вопрос только в размере прибыли и вкладе в экономику", - сказал он.