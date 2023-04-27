Грядет мегастройка: за семь лет хотят перестроить всю Рижскую окружную дорогу

Используя финансирование из Фонда сплочения ЕС, планируется реализовать два амбициозных проекта - перестройку части Рижской окружной дороги в четырехполосную скоростную магистраль между Пиньки и Кекавской окружной дорогой и на участке между Саласпилсом и Балтэзерсом.

В настоящее время оба проекта проходят оценку воздействия на окружающую среду, далее будут решаться вопросы отчуждения собственности, а строительные работы могут начаться в 2025-2026 гг.

Лаздовскис подчеркнул, что главной целью проектов является повышение безопасности дорожного движения. Двухполосные дороги рассчитаны на интенсивность движения 8-10 тыс. автомобилей в день, а на этих участках интенсивность движения превышает 20 тыс. автомобилей в день.

"Это привело к тому, что движение на Рижской окружной дороге медленное - средняя скорость составляет менее 70 километров в час",

- сказал Лаздовскис, отметив, что это, в свою очередь, вынуждает водителей идти на обгон, что при интенсивном движении может привести к лобовым столкновениям, которые являются самым опасным видом ДТП.

Поэтому четырехполосная дорога необходима не только для того, чтобы ускорить движение и повысить мобильность, а прежде всего для повышения безопасности движения. По словам главы LVC, европейская практика показывает, что скоростные дороги - самые безопасные, поскольку имеют раздельные проезжие части, не имеют развязок и т. д.

После перестройки этих двух участков строительство Рижской окружной дороги еще не будет завершено, так как не будет хватать участка между Кекавской окружной дорогой и Даугмале, а также участка, который станет частью проекта Rail Baltica - автомобильно-железнодорожного моста через Даугаву.

"Когда эти два проекта будут реализованы, мы сможем говорить о новой Рижской окружной дороге", - заключил Лаздовскис.