Инфографика ⟩ ВВП Латвии растет: ЦСУ представило свежие данные

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года согласно сезонно и календарно нескорректированным данным вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Согласно предварительным оценкам, на ВВП повлияло падение на 1,3% в обрабатывающих отраслях, в то время как в сфере услуг наблюдался рост на 0,4%. Налогов на продукты собрано на 8,2% больше.
С учетом сезонно и календарно скорректированных данных экономика Латвии в указанный период выросла на 0,3%.
В первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года ВВП вырос на 0,5% с учетом сезонно и календарно скорректированных данных.
Более подробные и уточненные данные о ВВП в первом квартале ЦСУ объявит 31 мая.
Согласно уточненным данным, в прошлом году ВВП Латвии по сравнению с 2021 годом вырос на 2,8%.
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