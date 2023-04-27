Инфографика ⟩ ВВП Латвии растет: ЦСУ представило свежие данные

Согласно предварительным оценкам, на ВВП повлияло падение на 1,3% в обрабатывающих отраслях, в то время как в сфере услуг наблюдался рост на 0,4%. Налогов на продукты собрано на 8,2% больше.

С учетом сезонно и календарно скорректированных данных экономика Латвии в указанный период выросла на 0,3%.

В первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года ВВП вырос на 0,5% с учетом сезонно и календарно скорректированных данных.

Более подробные и уточненные данные о ВВП в первом квартале ЦСУ объявит 31 мая.

Согласно уточненным данным, в прошлом году ВВП Латвии по сравнению с 2021 годом вырос на 2,8%.