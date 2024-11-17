Заказывая посылку из Германии в Латвию или Эстонию, следует учитывать, что из-за особенностей местного законодательства ее получение может превратиться в настоящую головную боль, пишет Rus.Postimees.
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Заковыристая правовая норма в Германии сделала практически невозможным получение посылки
Законы Германии запрещают почтовым компаниям в стране передавать номер телефона клиента курьерским фирмам, которые занимаются дальнейшей доставкой посылки, как, например, Omniva, Itella и другие в Эстонии или Латвии.