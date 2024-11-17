Заковыристая правовая норма в Германии сделала практически невозможным получение посылки

Законы Германии запрещают почтовым компаниям в стране передавать номер телефона клиента курьерским фирмам, которые занимаются дальнейшей доставкой посылки , как, например, Omniva, Itella и другие в Эстонии или Латвии.

С этим правилом столкнулся житель Эстонии Андрус, работающий в сфере культуры, заказавший из Германии книгу по философии. Через месяц ожидания он поинтересовался у издательства, была ли отправлена посылка. Ему сообщили номер для отслеживания пути книги.